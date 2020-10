Wer in der Vergangenheit die Käferstraße hinaufgefahren ist, der musste nicht viel auf Vorfahrtsregeln achten, sobald er die Wasserstraße überquert hatte. Aus der Käferstraße als Einbahnstraße durfte kein Fahrzeug hinausfahren und am Rathausplatz mussten die Autos, die von der Karlstraße kamen, warten. Das ist nun anders. Ein neues Verkehrsschild weißt auf die geänderte Vorfahrt hin und auf der Karlstraße ist extra eine weiße Haltelinie angebracht worden, um die Verkehrsteilnehmer für die Änderung zu sensibilisieren.

Die Spielstraße ist verschwunden. Anstattdessen gilt nun im hinteren Teil der Karlstraße ebenfalls Tempo 20. | Bild: Jakober, Stephanie

Ebenfalls neu ist, dass man die Spielstraßen-Schilder an der Karlstraße vergeblich sucht. Seit ein paar Tagen gilt dort nämlich nicht mehr die Höchstgeschwindigkeit von sieben Stundenkilometer, sondern die Karlstraße ist zu einer durchgängigen Tempo-20-Zone geworden. Beide Maßnahmen hängen zusammen. Im Jahr 2007 hatte der Gemeinderat beschlossen, die Karlstraße in Fahrtrichtung Käfer-/Mühlenstraße zu öffnen. „Um einer ungewollten Mehrbelastung entgegen zu wirken wurde gleichzeitig der verkehrsberuhigte Bereich beschlossen“, sagt Beatrix Grüninger, Pressesprecherin des Donaueschinger Rathauses. Die Hoffnung damals: die Verkehrsbelastung so zu reduzieren.

Und nun kommt die große Politik ins Spiel: Im Rahmen der Dienstbesprechungen des Verkehrsministeriums mit den Regierungspräsidien im Oktober 2018 hat das Verkehrsministerium klargestellt, dass in der Regel in verkehrsberuhigten Bereichen eine durchschnittliche Tagesverkehrsbelastung bis zu 500 Fahrzeugen anzulegen sind.

Nun wurde schon viel über den Verkehr auf der Karlstraße diskutiert. Zu viele Autos und zu vieel Busse fahren durch die Innenstadt. Der jüngste Versuch in den Jahren 2018/19 war, den Durchgangsverkehr mittels eines Einbahnstraßen-Schildes an der Stadtkirche herauszuhalten. Wie die ganze Sache ausging, ist kein Geheimnis: Nach etwas mehr als einem Jahr wurden die Schilder wieder abgebaut.

Durchschnittlich fahren 6017 Fahrzeuge durch die Karlstraße

Doch es ist genau der Verkehr, weshalb nun der verkehrsberuhigte Bereich in der Karlstraße ebenfalls der Vergangenheit angehört. Bei der Auswertung von Verkehrsdaten vom 9. April 2019 bis 12. April 2019 wurde laut Stadtverwaltung festgestellt, dass durchschnittlich 6.017 Fahrzeuge (davon 4.447 Autos) durch diesen verkehrsberuhigten Bereich fuhren. Auch im Rahmen der Verkehrsuntersuchung durch das Büro Karajan, das für das Donaueschinger Verkehrskonzept verantwortlich ist, sei dort im Jahr 2019 eine tägliche Belastung von 4.281 Autos festgestellt wurden. Diese Werte liegen weit über einer durchschnittlichen Tagesverkehrsbelastung von bis zu 500 Fahrzeugen. Daher gab es im August eine Verkehrsschau, bei der entschieden wurde, dass die Zone 20 bis zum Rathausplatz verlängert werden muss – und damit muss auch an der Einmündung in die Käferstraße rechts vor links gelten.