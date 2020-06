Vom Winde verweht: In der Grüninger Vereinslandschaft steht dieser Begriff nicht für einen alten Leinwandschinken, sondern die Ursache eines bald zwei Jahre währenden Problems, das aus finanziellen Gründen unlösbar erscheint. Im August 2018 hatte ein Sturm ein Festzelt aus der Verankerung vor dem FC-Heim gerissen und auf den Hartplatz geworfen.

Das von Fußballern, Turnern und Rebberghexen jeweils für eigene Festivitäten genutzte Zelt, in dem bis zu 100 Menschen gemütlich feiern konnten, bestand binnen weniger Augenblicke nur noch aus gebrochenen und verbogenen Gerüststangen und teils zerrissenen Zeltbahnen.

Reine Reparatur würde 5000 Euro kosten

Die Idee, das Gemeinschaftszelt beim Hersteller reparieren zu lassen, hat sich zwischenzeitlich zerschlagen. „Es sind die Folgekosten“, erklärt FC-Vorsitzender Ralf Fien. Zwar wäre die reine Reparatur zu etwa 5000 Euro zu haben, doch in der Folge würden für das etwa sechs mal 15 Meter Grundfläche messende Zelt strenge Sicherheitsbestimmungen gelten.

„Das fängt mit dem Zeltbuch an“, sagt Fien. Hierbei handelt es sich um eine detaillierte Beschreibung verwendeter Materialien und des Zusammenspiels der Zeltkomponenten. Diese Expertise stelle der Hersteller auf: oder eben derjenige, der das Zelt instandsetzt. „Das kostet uns mindestens 2000 Euro“, rechnet der FC-Chef vor.

TÜV müsste alle zwei Jahre kontrollieren

Und damit nicht genug: Alle zwei Jahre müsse sich der TÜV das Zelt anschauen. Kostenpunkt bei jedem Besuch aus der Landeshauptstadt: 300 Euro aufwärts.

Und zuletzt müsse das Zelt auch versichert werden. Hier hätten die Versicherungen, aus den Erfahrungen aus zerstörten Unterständen oder Zelten heraus, die Policen kräftig angehoben.

Dachanbau ans FC-Heim

In der Abwägung dieser Kosten blieben dem Verein nur noch zwei Möglichkeiten: „Entweder wir leihen uns ein Zelt oder wir bauen ein festes Dach ans Vereinheim an“, skizziert Fien die Möglichkeiten. Ein Vorteil bei einem Bauprojekt ergäbe sich aus der Havarie vom Sommer 2018. Die meisten Bereiche der Zeltplane sind noch in Ordnung und könnten in den Anbau integriert werden.