Der Zirkus kommt nach Donaueschingen. Der Zirkus Charles Knie gastiert mit 100 Beteiligten und 40 Artisten und Künstlern in der Manege auf der Gerbewies. Mit dabei Technik, Zelt, Fahrzeuge und eine riesige Wasserbühne. Das alles kostet. Natürlich möchte ein Zirkus kein Minus machen.

In Rottweil nachgefragt

Aber decken sich die Einnahmeerwartung des Zirkus mit den Budgetvorstellungen des Publikums? Oder konkret gefragt: Welche Kosten kommen auf eine Familie zu, wenn sie drei Stunden lang Zirkusluft schnuppern möchte? Wir haben in Rottweil nachgefragt, dem letzten Tourneeort bevor der Zirkus Charles Knie mit seinem großen Wasserbecken nach Donaueschingen kommt.

Erstmals überhaupt im Zirkus ist die Familie Vasile. Vater Vodan, Mutter Antonella und die beiden Töchter Antonia und Michaela genießen das Erlebnis. | Bild: Gerold Bächle

Für Familie Vasile ist der Zirkus eine Premiere

Als letzten Urlaubstag genoss die Familie Vasile mit Vater Vodan, Mutter Antonella und den beiden Töchtern Antonia (zehn Jahre) und Michaela (acht Jahre) aus Rottweil den Zirkusbesuch.

Im Internet hatten sie die Eintrittskarten bestellt und dafür 150 Euro bezahlt, hinzu kam das Programmheft mit sechs Euro, ein Bier für den Vater, für die Mutter ein Kaffee und die Kinder jeweils ein Getränk (in Summe 15 Euro), dazu für die Familie noch eine Zuckerwatte für drei Euro und eine Currywurst (4,50 Euro) und Pommes (3,50 Euro) in der Pause und so waren schnell 182 Euro weg.

„Wir waren noch nie im Zirkus und möchten dies einmal erleben“, erklärt der Vater. Vor allem ein Zirkus ohne Wildtiere kam bei Mutter und Kindern gut an.

Das Zirkuserlebnis ist das Geld wert: Davon sind Sabine und Ulrich Maier mit Sohn Felix überzeugt. | Bild: Gerold Bächle

Familie Maier sieht den Preis in Ordnung

Sabine und Ulrich Maier kamen mit ihrem siebenjährigen Sprössling Felix in die Show. Zum verbilligte Eintritt in Höhe von 19 Euro pro Person (in Summe 57 Euro) kamen noch das Programmheft für sechs Euro, Popcorn für acht Euro, eine Limonade für Felix und ein Gläschen Wein für die Eltern für insgesamt 13,50 Euro, eine Wurst für den Jungen und ein Lebkuchenherz zur Erinnerung für fünf Euro. Schon mal 83,50 Euro für drei Personen ohne die Anfahrt von Herrenzimmern und vor der Vorstellung.

Die Wasserwand ist in die Show eingebunden Video: Silvia Bächle

„Wahrscheinlich trinken wir in der Pause nochmals was und auch unser Sohn hat bestimmt noch den einen oder anderen Wunsch, sodass wir mit 120 bis 130 Euro rechnen“, so erklärt der Vater. Der Zirkusbesuch sei sicher den Preis wert. Toll wie sich der Zirkus zu einem echten Erlebnispool entwickelt habe.

Für Stefanie Abend und ihre Kinder Lukas und Amelie krönt der Zirkusbesuch einen schönen Ferientag. | Bild: Gerold Bächle

Familie Abend erlebt einen schönen Ferientag

Aus Villingendorf reiste Stefanie Abend mit ihrem sechsjährigen Sohn Lukas und der 13-jährigen Amelie an. „Für uns ist dieser Zirkustag auch ein erlebnisreicher Ferientag“, so informiert die Mutter. Auch sie hatten die vergünstigen Tickets von 19 Euro pro Person (in Summe 57 Euro) ergattert.

Hinzu kamen vor der Vorstellung Popcorn, Getränke und Süßigkeiten, was die Summe auf 76 Euro erhöhte. Auch das dürfte nicht reichen für einen rundum schönen Zirkusbesuch. Stefanie Abend rechnet damit, dass die Kinder in der Pause noch Hunger und Durst bekämen. So sei mit einem Budget von 100 bis 110 Euro zu rechnen.