50 Jahre im Handwerk hat der gelernte Zimmerer Hermann Hall erlebt. Dabei ist er nicht nur seinem Gewerk treu geblieben, sondern auch derselben Firma. Bei der Zimmerei Maus hat er die Entwicklung des Handwerks seit Anfang der 1970er Jahre erlebt. Vom Lehrling bis zum dienstältesten Mitarbeiter.

Der Berufsweg endet, aber nicht die Arbeit mit Holz. „Gerade habe ich ein Gartentisch mit Bänken gebaut“, sagt der 64-Jährige mit einem Schmunzeln. Er erinnert sich noch an den Tag, als er mit 14 Jahren und einigen Monaten in die Lehre eintrat.

„Bekannte hatten mir abgeraten, weil es doch so ein körperlich anstrengender Beruf war und ich sehr schlank“, so der Aasener. Allerdings hatte es ihm der Beruf schon vorher angetan. Zur Probearbeit war er zuvor dabei auf einem Reiterhof in Sunthausen gewesen. Und als Zimmerleute beim Elternhaus etwas instand setzten, war er natürlich auch auf dem Dach. Verbotenerweise natürlich.

Knochenjob hinterlässt Spuren

Das mit der körperlichen Anstrengung ist geblieben. „Stapler und Kran gab es ja damals noch nicht.“ Viel musste man stattdessen von Hand bewegen. Technische Neuerungen, haben ihm seine Berufstätigkeit erleichtert, auch wenn er einräumen muss, dass der Knochenjob auf dem Bau Spuren hinterlassen hat.

Ganz anders geworden ist auch der Sicherheitsaspekt. Einmal stand Hall in Überlingen auf dem Dachfirst stand, als sich eine Platte löste und nach unten sauste. Zum Glück stand unten niemand. Oder in einem Winter in Wolterdingen. Da arbeitete man ohne Gerüst. Und das Dach war vereist. „Da hätte ich mich eigentlich weigern müssen“, erinnert er sich zurück.

Die Zimmerei Maus Seit über 50 Jahren existiert die Zimmerei Maus in der Ostbaarortschaft. Ihr Gründer, Zimmermeister Otto Maus, richtete damals im oberen Bereich der Käppelestraße bei seinem Wohnhaus seine Werkstatt ein. 1999 siedelte der Betrieb, der inzwischen von seinem Neffen Berthold Maus geleitet wird, in das 1989 entstandene Gewerbegebiet Obere Wiesen an der Ostbaarstraße über. Und inzwischen ist auch schon die dritte Generation mit im Geschäft. Das Leistungsangebot umfasst Holzbau, Treppenbau, Dächer und Sanierungen. Gemeinsam mit Bauherren und Architekten werden Bauvorhaben vorgefertigt und in ganz Südbaden realisiert. Dazu zählen unter anderem Niedrigenergiehäuser, Industrie- und Hallenbauten, Aufstockungen, Umbauten und Arbeiten zum Erhalt denkmalgeschützter Gebäude.

Auch ein anderer Ton habe früher auf der Baustelle geherrscht. Ob es da zwischen Chef und Lehrlingen hoch herging? Nein, lacht Hall. Da habe sich Firmenchef Otto Maus mit seinen Brüdern in den Haaren gehabt. Überhaupt der Otto Maus. Er sei mit seinem Mercedes, der auch als Transportfahrzeug diente, stets auf die Baustelle gefahren und habe sich um die Lehrlinge gekümmert.

Ein tolles Projekt sei der Bau des Öschberghofs gewesen. Die Holzarbeiten erfolgten gemeinsam mit der Pfohrener Schreinerei Wolf. Und ja, auch den legendären Aldi-Chef Karl Albrecht habe er kennengelernt beim gemeinsamen und damals üblichen Kirchgang am Sonntag.

Zollstock und Maßband gehören dazu

Zollstock und Maßband habe man zwar immer noch in der Hosentasche. In der Werkstatt aber habe die Digitalisierung aber längst Einzug gehalten und ist selbstverständlicher Bestandteil in der Nachwuchsausbildung. Die war früher noch etwas anders.

Die praktische Ausbildung erfolgte in der Werkstatt und auf den Baustellen. Für die Theorie gingen die Auszubildenden in die Berufsschule nach Donaueschingen und Freiburg. Eine überbetriebliche Ausbildung gab es damals noch nicht.

Nachwuchs ist schwer zu finden

Firmenchef Berthold Maus weiß die Bedeutung eines Mitarbeiters, der 50 Jahre im gleichen Betrieb arbeitet, zu schätzen. Sei es doch gerade im Bauhandwerk immer schwieriger geworden, qualifizierte Mitarbeiter und vor allem Nachwuchs zu finden; junge Menschen die bereit sind, sich einer so anspruchsvollen und körperlich anstrengenden Arbeit und Ausbildung zu stellen.

Zimmermeister Berthold Maus. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Für das Zimmererhandwerk treffe das in besonderer Weise zu. Sei hier doch nicht nur exakte Handarbeit und räumliches Vorstellungsvermögen erforderlich, sondern auch noch die Schwindelfreiheit auf hohen Gerüsten und beim Aufbau von Dachstühlen.