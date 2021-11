In der kalten Jahreszeit wächst die Sehnsucht nach Licht und Glanz in den eigenen vier Wänden – und dies ganz besonders im Corona-Jahr. Die ZG Raiffeisen Märkte im Südwesten wollen daher auch in diesem

Jahr nicht auf ihre traditionellen Adventsmärkte verzichten und laden von Mittwoch, 17. November an, bis Mittwoch 24. November, zur Einstimmung auf den Advent und zum Bummeln ein.

Mit einem ausgeklügelten Hygiene-Konzept ist dies auch unter Corona-Bedingungen entspannt möglich. „Für uns steht die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter an erster Stelle. Daher haben wir uns dafür entschieden, den jährlichen Adventsmarkt auf eine Woche zu verlängern, um das Kundenaufkommen auf verschiedene Tage zu verteilen“, so Regionalleiter Wolfgang Fürderer. „Außerdem verzichten wir in diesem Jahr auf den Besuch des Nikolaus sowie auf gemütliche Kaffee- und Kuchentheken in den Märkten.“

Nicht verzichten müssen die Besucher des Adventsmarkts hingegen auf die gewohnt vielfältige Auswahl an Advents- und Weihnachtsdekorationen. So scheint es auf den ersten Blick, als ob die Niederlassungen mit ihren vielen LED- Sternen, Figuren, Deko-Kugeln und Lichterketten in diesem Jahr besonders hell erstrahlen und mit diversen Weihnachtskugeln um die Wette glitzern wollten. Das vorweihnachtliche Ambiente ergänzen Christrosen, Weihnachtskakteen und Weihnachtssterne in klassischem Rot sowie verschieden arrangierte Gestecke und Kränze. Traditionell bieten die ZG Raiffeisen Märkte bei ihrem großen Adventsmarkt auch die ersten frisch geschlagenen Weihnachtsbäume. Sie alle stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft in Baden-Württemberg mit besten Aufwuchsbedingungen. Kurze Transportwege schonen die Umwelt und bringen frischere Ware. Wie die Lebensdauer des Weihnachtsbaumes erhalten und noch verlängert werden kann, verraten die Fachverkäufer im Markt. Auf Wunsch können sich Kunden die Bäume im Markt auch gleich passend für den heimischen Ständer anspitzen und fachgerecht für den Transport verpacken lassen. Für alle, die bereits jetzt nach dem passenden Geschenk für ihre Liebsten und nach einem perfekten Begleiter für das Festtagsessen suchen, bieten die Wein- und Spirituosenabteilungen ein umfassendes Sortiment an edlen Tropfen zu attraktiven Aktionspreisen. Auf Wunsch öffnen die Fachberater im Markt gern auch die ein oder andere Flasche zum Probieren.

Die Teams der ZG Raiffeisen Märkte am Bodensee, am Hochrhein und im Schwarzwald freuen sich auf viele Besucher während der Adventsmarkt-Woche.