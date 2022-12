Das Prozedere ist klar: Das dicke Buch liegt auf dem Tisch, das Zahlenwerk, das Kämmerer Georg Zoller die vergangenen Monate erarbeitet hat. Haushaltsberatungen. Der OB setzt an: Man müsse sparen, mehr als acht Millionen Euro Investitionen können sich die Stadt pro Jahr nicht leisten, weder finanziell noch personell.

Dann trifft man sich Dienstag für Dienstag, geht Zahlenreihen durch. Diskutiert über den Farbanstrich in einer Schule, über einen Radweg, über vieles – mögen die Summen auch noch so klein sein. Irgendwann naht Weihnachten und das Ende der Haushaltsberatungen.

Es ist vollbracht. Der OB hält eine Rede, die Fraktionssprecher halten ihre Reden – das kann eine ganz schön lange Sache werden. Und dann heben alle Stadträte ihre Hand, stimmen dem Haushalt zu – auch wenn man immer noch mehr als acht Millionen Euro pro Jahr investieren möchte, irgendwo ist doch etwas gespart worden.

„Es ist eine Gemengelage, die einem Sorgen macht, wenn man in die Zukunft schaut.“ Erik Pauly, Oberbürgermeister

So gehört sich das bei den Haushaltsberatungen: Doch in diesem Jahr ist alles anders. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energie-Krise... Und dann sind da noch die Inflation und die schlechten Prognosen. „Es ist eine Gemengelage, die einem Sorgen macht, wenn man in die Zukunft schaut“, sagt OB Erik Pauly bei der Einbringung des Haushaltes.

Und die Zahlen sind schlecht: Gestartet war man mit einem Minus von 3,6 Millionen Euro im Ergebnishaus, einige interne Sparrunden später stand unter dem Strich immerhin nur noch ein Minus von 1,3 Millionen Euro. Gut ist aber auch anders: Das Ziel ist eigentlich ein ausgeglichener Haushalt – oder sogar ein Plus, damit auch noch Geld für Investitionen bleibt.

Einfach gesagt: Die Stadt gibt mehr Geld für den laufenden Betrieb aus, als das sie einnimmt. Die Kosten für Gas und Strom haben sich nahezu verdoppelt. Und auch sonst steigen und steigen die Kosten.

Allein die Realschule kostet 55,9 Millionen Euro

Und dann sind da ja noch die Investitionen. Große Projekte sind geplant. Allen voran der Neubau der Realschule. Hier wird mittlerweile mit Kosten in Höhe von 55,9 Millionen Euro gerechnet. Aber auch die Sanierung des Parkschwimmbades, das neue Feuerwehrhaus in Pfohren oder diverse Straßensanierungen lassen sich nicht aus der Portokasse zahlen. Neue Wohngebiete und mehr Gewerbeflächen sollen erschlossen werden.

Von 2023 bis 2026 belaufen sich die Investitionen auf rund 80,5 Millionen Euro. Also rund 20 Millionen pro Jahr – weit entfernt von den ehemals acht Millionen Euro, die Pauly in seiner ersten Amtszeit stets gefordert hatte.

„Die Zahlen können einem schon ein bisschen Angst machen.“ Georg Zoller, Kämmerer

Und diese Investitionen bedeutet auch, dass die rund 34 Millionen Euro Rücklagen, über die Donaueschingen noch zum Ende des Jahres verfügt, komplett aufgebraucht werden. Und 13,2 Millionen Euro Kredite aufgenommen werden müssen. „Die Zahlen können einem schon ein bisschen Angst machen“, sagt Kämmerer Georg Zoller, als er sein Zahlenwerk vorstellt.

Schlechte Voraussetzungen für die Zukunft und gute Voraussetzungen für nicht endend wollende Diskussionen und das Streichen von Großprojekten? Nein, dieses Jahr ist alles anders.

Gestrichen wird nämlich fast gar nichts. Der ein- oder andere Amtsleiter muss auf ein bisschen Geld verzichten, um seine Aufgaben erfüllen zu können. Großprojekte mussten keine dran glauben, alle Fraktionen stehen hinter dem Bau der Realschule. „Es wäre ja auch wahnsinnig, das Projekt jetzt noch zu stoppen“, sagt Pauly im Oktober.

Und auch sonst ist auf nichts mehr Verlass: Selbst der Antrag der SPD, die Jahr für Jahr einen Versuch unternahm, die Gewerbesteuer zu erhöhen, bleibt aus. Dafür stellt die CDU-Fraktion reichlich Anträge – beispielsweise, dass das Donauquellfest 2023 nicht stattfinden soll. Alle Anträge werden abgelehnt. Auch das ist neu.

Investitionen 2023 bis 2026: 82,1 Millionen Euro

Es wird also nichts gestrichen, nur ein bisschen geschoben. Und unter dem Strich stehen jetzt mehr Investitionen. Statt 80,5 Millionen sind es von 2023 bis 2026 nun 82,1 Millionen Euro im Haushalt. Im kommenden Jahr wird gar die enorme Summe von 24,8 Millionen Euro investiert.

„Damit werden wir aktiv unsere Zukunft gestalten, die Entwicklung unserer Stadt und unserer Ortsteile weiter voranbringen und die Lebensbedingungen zum Wohle der hier lebenden und arbeitenden Menschen positiv gestalten“, sagt OB Erik Pauly zum Abschluss. Wegweisende Projekte und Vorhaben würden begonnen und in den kommenden Jahren umgesetzt.

Dies sei nicht ohne Kredite zu stemmen. Aber: „Unabhängig davon bin ich jedoch fest davon überzeugt, dass wir in Folge unserer guten finanziellen Vorjahresergebnisse und unseres leistungsfähigen Ergebnishaushalts, die anstehenden finanziellen Herausforderungen sehr gut meistern werden“, sagt Pauly.

Donaueschingen beschließt mit seinem Haushalt eine neue Schule, ein neues Feuerwehgerätehaus, die Verwirklichung neuer Wohngebäude sowie die Sanierung von Straßen und von Brücken – „dies in einer Zeit, wo zeitgleich und nicht weit weg von uns genau diese zivilen Einrichtungen friedlicher ukrainischer Städte grundlos durch Bomben zerstört werden“. In Gedanken sei die Stadt Donaueschingen bei allen ukrainischen Städten und Gemeinden, die diesem Terror Tag für Tag ausgesetzt sind.

Der 24. Februar habe die Welt verändert: Krieg inmitten von Europa. Millionen von Menschen auf der Flucht. Steigenden Kosten Energie und Rohstoffe und Liefer- und Materialengpässen. „Und die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr“, sagt Pauly.

So wie Donaueschingen seit Jahrzehnten mit Projekten und Investitionen sich weiterentwickelt, habe das auch „jede einzelne Stadt in der Ukraine über Jahrzehnte hinweg genauso mühsam und Stück für Stück“ getan. Und nun werde das alles zerstört, weil „ein Regime seinen Nachbarn überfällt, Kriegsverbrechen begeht und ohne jede Scham seit Monaten Staatsterror ausübt und die zivile Infrastruktur bombardiert“.

In der Kürze liegt die Würze

Eine kurze Rede, viel kürzer als im vergangenen Jahr, als Pauly 40 Minuten geredet hatte. Doch bekanntlich liegt in der Kürze die Würze. Auch die Fraktionssprecher fassen sich kurz – darüber berichten wir noch gesondert. Und dann heben alle die Hände, um den Haushalt zu verabschieden. Moment. Nicht alle. Es sind nur 25 Hände, die FDP/FW-Fraktion enthält sich geschlossen mit ihren acht Stimmen.

Auch das passt nicht mehr zum Prozedere. Aber im Gegensatz zu 2019, als die FDP/FW-Fraktion aufgrund des Investitionsprogrammes geschlossen gegen den Haushalt gestimmt hatte, sind nun die anderen Fraktionen nicht sauer und alles bleibt so friedlich wie die ganzen Haushaltsberatungen. Es sieht gar nach einer Zeitenwende im Donaueschinger Gemeinderat aus.