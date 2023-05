Oldtimer, Petty-Coats, Lederjacken und jede Menge Rockabill-Lebensgefühl und Rock‘n‘Roll-Musik: Das Donaueschinger Rock‘n‘Roll-City-Jamboree ist eine feste Institution der Ausgehkultur.

Am Freitagabend ging es mit den Ballroom Stompers in der Bar Centrale und dem Mark Twang Trio im Irish Pub Blarney. „Donaueschingen hat einfach eine super Musikkultur und ein wahnsinniges Publikum“, sagt Frontsänger Micha Stomper von den Ballroom Stompers. Das Jamboree sei immer wieder eine Erfahrung.

Trotz des verregneten Wetters waren die beiden Bars voll und es wurde bei super Stimmung gefeiert – obwohl die Stadt sonst relativ ruhig gewirkt hat. „Das war mit einer der besten Freitage des Jamborees“, sagt Organisator Kai Sauser.

Für Organisator Kai Sauser war das Jamboree ein voller Erfolg. | Bild: Hannah Schedler

„Das Jamboree ist jedes Jahr wie ein großes Familientreffen, man trifft alte Bekannte und hat zusammen Spaß“, sagt Sauser. Insbesondere stolz sei Sauser auf die Foggy Mountain Rockers. „Das wird ein absoluter Höhepunkt. Wir haben die Band seit Jahren auf der Rechnung.“ In der Szene sei die Band schon eine bekannte Nummer. Bei guten Wetter, Sonnenschein und blauen Himmel ging es am Samstag auf dem Open-Air-Platz mit eben jenem Höhepunkt in der Karlstraße weiter.

Höhepunkt des Jamborees ist die Band Foggy Mountain Rockers, die am Open-Air spielen. Bei guten Wetter sind einige tausende Menschen in der Stadt. | Bild: Hannah Schedler

Gegen 16 Uhr begannen DJ Bobbin Hearse & DJ Crazy Andy die Menge auf den Abend einzustimmen. Weiter ging es dann auf der Open-Air-Bühne mit den Foggy Mountain Rockers. In der Donaueschinger Innenstadt haben sich viele Rockabilly-Fans versammelt, die auch ihre Kleidung passend zu der Musik im Stile der 1950-Jahre gewidmet haben.

Rockabilly Rockabilly ist ein Musikgenre, das in den 1950er Jahren in den USA entstand und eine Mischung aus Rock‘n‘Roll und Country-Musik ist, erklärt ein Vintage-Blog im Internet. Der Begriff „Rockabilly“ ist eine Kombination aus „Rock“ für Rock‘n‘Roll und „Hillbilly“ – ein Begriff, der früher für ländliche, weiße, amerikanische Musik verwendet wurde.



Die Musik ist bekannt für ihre treibenden Rhythmen, klaren Gesang, schnellen Gitarrenriffs und die Verwendung von Kontrabass und Schlagzeug. Die Texte handeln oft von Themen wie Liebe, Autos, Parties und Rebellion gegen die Normen der Gesellschaft.



Rockabilly war in den 1950er Jahren sehr populär, als Künstler wie Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis und Johnny Cash große Hits hatten. In den folgenden Heute gibt es noch immer eine lebendige Rockabilly-Szene mit Fans, Bands und Veranstaltungen auf der ganzen Welt, die Kleidung, Frisuren und einen Lebensstil aus den 1950er Jahren zelebrieren.

Das war in den Lokalen geboten

Die italienische Band Strike spielte im Eventkeller. Die Band ist ein Geheimtipp in der Szene und spielte bereits vergangen Jahr auf dem Jamboree. „Es war wunderbar. Wir haben über drei Stunden gespielt“, sagt Rocco „Strike“ Boccadifuoco, Sänger aus Sizilien. Neben der Musikkultur gefällt der Band auch die Stadt besonders gut: „Es ist sehr idyllisch und schön hier.“

Rockin‘Carbonara rockte – wie es der Name schon erraten lässt – das Bräustüble. Auch Rockin‘Carbonara setzte einige Akzente auf italienisch. Hervorzuheben ist der Kontrabassist, welcher neben gutem Rhythmus auch Kunststücke präsentiert hat. Im Twist Hoch 2 wurde Rock‘n‘Roll sogar teils auf Spanisch interpretiert. Im Irish Pub ging es wieder bisschen kräftiger zu: Die Tin Cans setzten ihre Akzente mit etwas Country und heizten das Pub ordentlich ein.

In der Alten Hofbibliothek spielten Sandy & the Wild Wombats. Die Band interpretierte unter anderem den Klassiker Tainted Love in Rockabilly-Stil um, was besonders gut beim Publikum ankam. Trotz der suboptimalen Akustik zeigte die Sängerin mit ihrer markanten Stimme ihr Können. In der Bar Centrale spielte TTR – Tamer, Thias, Richy. Die Bands spielten bis kurz nach Mitternacht, danach wurde auch mit Rock‘n‘Roll- und Rockabillly-Musik weiter gefeiert.

Das sagen die Besucher

Besonders am Jamboree ist auch, dass sich Rockabilly Fans aus ganz Deutschland und sogar aus der Schweiz in der Stadt versammeln. Mattheo Petzhold ist extra aus Karlsruhe für das Jamboree angereist. „Die Bands waren super und die Stimmung in der Stadt ist einfach einzigartig.“

Auch Marion Hopt fährt mit ihren Freunden aus Memmingen zum Jamboree. Durch die Veranstaltungen habe sie sich in die Stadt, Natur und die Leute verliebt: „Durch das Jamboree habe ich schon viele Freunde kennenlernen dürfen.“

Stephanie Hopt hat durch das Jamboree ihre Liebe zu Donaueschingen entwickelt. | Bild: Hannah Schedler

Seit Jahren kommt sie zum Jamboree und hat auch schon nächstes Jahr fest eingeplant. „Ich spüre hier Rockabilly und die alte Zeit“, so die Oldtimer-Fahrerin.

Patrick Bommer ist ein Urgestein in der Donauschinger Rockabilly-Szene. Für ihn ist die Veranstaltungen der Höhepunkt in Donaueschingen. | Bild: Hannah Schedler

Auch bei den Donaueschingern kam die Veranstaltung gut an. „Wir haben ein super Rock‘n‘Roll-Event vor der Haustüre“, sagt Patrick Bommer. Das Jamboree sei immer einen Besuch wert: Man treffe alte Freunde und habe viel Spaß in den verschiedenen Bars. „An Nummer eins ist natürlich aber die Musik.“