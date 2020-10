Nein, ein Einhorn hat Bärbel Dinkelaker nicht in ihrem Säckchen. Da muss sie die die kleine Xenia enttäuschen, die gerade hoffnungsvoll gefragt hatte. Es ist ein Schaf. Denn Aber immerhin geht es im halbierten Stuhlkreis im Kindergarten Pfiffikus um Bauernhoftiere. Im munteren Gespräch mit den Kindern stellt die Sprachwissenschaftlerin nach und nach Kuh, Hund, Katze, Ziege und Schwein auf den Tisch und beginnt dann zu zaubern. „Lirum, larum Löffelstiel, Zaubern ist ja nur ein Spiel“, skandiert sie und die Kinder reimen begeistert mit, während unter einem Tuch Plastiktier nach Plastiktier entschwindet. Und wer darf jetzt zaubern? Natürlich entscheidet auch das ein lustiger Reim, der begeistert nachgesprochen wird.

Mit lustigen Zauber- und Auszählreimen animiert Bärbel Dinkelacker Kinder, mitzusprechen. Ganz sind (von links) Dogu, Alea, Alexandra, Alexandra, Charline, Meyra und Xenia, welche Bauernhoftiere sich unter dem Tuch versteckt haben. | Bild: Wursthorn, Jens

„Reime fördern Rhythmus und Sprachfluss“, erklärt Dinkelaker, die im Rahmen des Sprachförderungsprogramms ISF Plus regelmäßig in den Kiga kommt. Leider müsse es gegenwärtig mit den Reimen bleiben, „denn gemeinsam Singen dürfen wir wegen Corona nicht“.

Sieben Kinder profitieren an diesem Morgen von der Sprachförderung. Aber was heißt schon Förderung? Man liege falsch, wenn man den Begriff mit einem Defizit verbinde, sagt Kiga-Leiterin Waltraud Wehinger. „Es geht allein darum, die Freude am Sprechen zu vermitteln.“ In spielerischer Art unterstütze das die Entwicklung. Träten regelrechte Sprachprobleme auf, würden Logopäden oder Sprachheilkindergarten eingebunden, „die Notwendigkeit aber wird bei uns im Kindergarten oder bei der Schuleingangsuntersuchung festgestellt“.

Dabei sei Sprache der Schlüssel zur Welt, sagt Ines Walz, Leiterin der Kindertagesstätte Wunderfitz. Sprache ermögliche es, Gefühle mitzuteilen. Die eigenen Anliegen schwer in Worte fassen zu können, sei keineswegs nur für Kinder mit Migrationshintergrund schwer. „Auch in deutschen Familien wird weniger gesprochen. Oft fehlt es an gemeinsamer Zeit“, weiß Walz.

Naturgemäß schwerer ist es aber für Kinder, bei denen zuhause nicht deutsch gesprochen wird. „Die lernen bei uns eine Zweitsprache“, sagt Waltraud Wehinger. Und das mit umso größeren Erfolgsaussichten, desto besser sie ihre Muttersprache beherrschen. „Bilder enstehen im Kopf. Wenn aber schon in der Muttersprache ein Begriff fehlt, ist es schwierig das deutsche Wort zu finden“, verdeutlicht Wehinger.

Kinder legen den Schalter blitzschnell um

Kinder kämen im Übrigen bestens mit der sprachlichen Doppelspur zurecht. „Da können wir nur staunen, wie schnell die den Schalter umlegen und in die andere Sprache wechseln“, ergänzt die Wunderfitz-Chefin. Mit den Erzieherinnen sprechen die Kinder auf Deutsch, untereinander auch mal in einer Gruppe gleicher Muttersprache.

Gelernt wird zusammen. Ebenso mischen sich die Sprachfördergruppen. Kinder mit Bedarf sitzen dort ebenso wie ihre neugierigen Spielkameraden. Und die Inhalte der Sitzungen kopieren sich spielerisch und selbstverständlich in den allgemeinen Kindergartenalltag. Verkehrssprache ist Deutsch. Um sie mit Freude und Leichtigkeit sprechen zu können, hilft die Sprachförderung.