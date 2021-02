von SK

In der Regel sind es kleine Mengen an altem und nicht mehr benötigtem Zahngold, die Zahnpatienten in zwei Donaueschinger Zahnarztpraxen in Sammelboxen der Bürgerstiftung einwerfen. Eine kleine Spende von Einzelnen, aber eine große Wirkung für die Bürger in Donaueschingen, könnte man in Anlehnung an den berühmten Satz von Neil Amstrong bei der ersten Mondlandung von Apollo 11 im Juli 1969 sagen.

Was am Ende eines jeden Jahres auf die Goldwaage gelegt werden kann, hat nämlich nicht nur ein bemerkenswertes Gewicht, sondern ergibt, zu Geld gemacht, für die Stiftung der Donaueschinger Bürger jeweils einen höchst beachtlichen Spendenbetrag: 14.800 Euro waren es beispielsweise im Jahr 2020, und seit Beginn der Aktion im Jahr 2007 sind auf diese Art nun schon rund 137.000 Euro zusammengekommen.

Sammelboxen für Zahngold

Seit 2007 wird die Bürgerstiftung Donaueschingen von den Zahnpatienten in den Praxen von Bertolt und Gabriele Wagner sowie Armin Schelling in besonderer Weise finanziell unterstützt. Diese werfen bei Zahnbehandlungen anfallendes und nicht mehr benötigtes altes Zahngold in die in beiden Praxen aufgestellten Sammelboxen ein.

Zu dem, was dann am Ende eines jeden Jahres in die Scheideanstalt gegeben werden kann, kommen teilweise auch noch Schmuck und Ringe hinzu. Der Erlös geht in vollem Umfang als Spende oder Zustiftung an die Bürgerstiftung.

Donaueschingen Kapital wächst trotz schweren Zeiten: Bürgerstiftung könnte weit mehr Projekte fördern Das könnte Sie auch interessieren

So erhöht sich deren Stiftungsvermögen, oder es wird für die Förderung gemeinnütziger Projekte in Donaueschingen wieder ausgeschüttet und kommt damit der Gesamtheit der Bürger zugute.

So unterstützt die Stiftung Projekte beispielsweise von Kindergärten, Schulen, Vereinen und auch der Stadt in den Bereichen Erziehung und Bildung, Kunst und Kultur sowie Sport und Denkmalpflege. In besonderen Fällen gibt die Stiftung auch finanzielle Hilfestellung im Bereich der Mildtätigkeit.

Die Ehrenamtlichen der Stiftung würden sich deshalb freuen, wenn Zahnpatienten auch in Zukunft auf diese besondere Art helfen.