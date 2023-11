In Donaueschingen entstehen viele neue Wohnungen, zum Beispiel im neuen Quartier Hans-Thoma-Höfe. Dort baut die Bundesanstalt für Immobilien-Aufgaben, kurz Bima, bis 2025 insgesamt 88 neue Wohnungen, die vorrangig Bediensteten im öffentlichen Dienst zur Verfügung stehen sollen.

Günstiger neuer Wohnraum, modern und energetisch auf hohem Niveau. Auch auf dem Konversionsgelände gibt es Wohnbauprojekte.

Auf den ersten Blick scheint die Stadt in einer komfortablen Situation zu sein. Fast schon mag man meinen, dass so viel neuer Wohnraum in einer kleinen Stadt gar keine Abnehmer findet.

Doch dieser Eindruck trügt. Das ist die Überzeugung von Makler Daniel Giusa, Inhaber von Reichmann Immobilien. Er sagt: „Wir brauchen dringend mehr Wohnraum.“

Donaueschingen Neuer Wohnraum in altem Gemäuer: Was jetzt mitten in der Stadt geplant ist Das könnte Sie auch interessieren

100 Bewerber für eine günstige Wohnung

Zur Verdeutlichung gibt er bei einem Online-Immobilienportal den Stadtnamen ein. Das Ergebnis: acht Suchtreffer. Eine dünne Angebotslage.

Noch deutlicher wird die Situation anhand diesem aktuellen Beispiel: „Wir hatten eine 2,5 Zimmer-Wohnung im Angebot“, erzählt der Makler. Mit sieben Euro pro Quadratmeter im Bereich günstiger Wohnraum. Die Nachfrage war riesig. „Wir hatten 100 Bewerber.“

Immobilienmakler Daniel Giusa (Archivbild). | Bild: Hannah Schedler

Für den Makler steht daher fest: Die 88 neuen Wohnungen werden den Bedarf nicht decken. Er rechnet damit, dass auch die doppelte Menge Abnehmer finden würde.

„Vor allem im Bereich von sechs bis acht Euro pro Quadratmeter“, erklärt er. Gestiegene Lebenshaltungskosten, hohe Energiepreise und viele Unsicherheiten in der heutigen Zeit seien die Gründe.

Donaueschingen BW-Bank Gebäude jetzt in neuer Hand: Ist die Zeit des Leerstandes bald vorbei? Das könnte Sie auch interessieren

Darüber hinaus liegen ihm viele Anfragen zum Beispiel von älteren Menschen vor, die gerne ihr Haus verkaufen würden und nach einer Wohnung Ausschau halten. „Viele sind auch bereit, zu kaufen“, so Daniel Giusa.

Viele Verkäufer erwarten zu viel

An diesem Punkt kommt das weiterhin hohe Preisniveau bei Immobilien ins Spiel. In vielen Fällen zu hoch, ist sich der Makler sicher. Viele Verkäufer hätten sich mit überhöhten Wertvorstellungen noch nicht dem Markt angepasst. „Das sieht man daran, dass solche Angebote lange Zeit verfügbar sind.“

Parallel dazu gehe der Bereich Neubau zurück. Die Zinsbelastung ist für immer mehr Menschen zu hoch. Baukosten sind gestiegen. Die Folge: Kaufinteressenten und Bauherren warten ab und drängen zusätzlich auf den Mietmarkt.

„Wer für ein älteres Häuschen aus den 70er Jahren noch 350.000 Euro bekommt, für eine neue Eigentumswohnung aber 400.000 Euro bezahlen muss, der überlegt es sich“, so Daniel Giusa.

Donaueschingen BW-Bank Gebäude jetzt in neuer Hand: Ist die Zeit des Leerstandes bald vorbei? Das könnte Sie auch interessieren

Von welchem Bedarf die Stadtverwaltung ausgeht

Der Grundstücks- und Immobilienmarkt sei in den letzten Jahren dynamisch gestiegen, berichtet Verwaltungssprecherin Beatrix Grüninger. „Nach dem statistischen Landesamt ist in Donaueschingen bis zum Jahr 2040 mit einem Bevölkerungszuwachs um rund 2,9 Prozent zu rechnen. Ausgehend von dieser Bevölkerungsprognose liegt der Neubaubedarf der Stadt bis 2040 bei rund 1100 Wohneinheiten“, fügt sie an.

30 Prozent weniger Grundstückskäufe

Bei den Grundstückskaufverträgen zeichnet sie ein anderes Bild. Eine aktuelle Auswertung zur Kaufpreissammlung des Gemeinsamen Gutachterausschusses habe einen deutlichen Einbruch bei den hier getätigten Grundstückskaufverträgen festgestellt. Rund 30 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren.

Daraus lasse sich die Aussage ableiten, dass aktuell weniger Personen Eigentum anstreben. „Wie lange dieser Negativtrend anhält, lässt sich nicht pauschal beantworten“, so die Sprecherin.

Donaueschingen Die letzte Party steigt im Dezember: Deshalb muss das Delta bald seine Türen schließen Das könnte Sie auch interessieren

Grundsätzlich sieht sie die Stadt in einer guten Ausgangslage mit diversen Projekten und Investoren, die Wohnraum schaffen. Die Entwicklungen müssten aber weiter beobachtet und neue Projekte auf den Weg gebracht werden.

Stadt als Vermieter und Entwickler Die Stadt Donaueschingen verfügt über 18 Wohnungen zu günstigen Konditionen. Aktuell sind alle Wohnungen belegt. Die städtische Konversions- und Entwicklungsgesellschaft (KEG) entwickelt für die Stadt einen neuen Stadtteil, das Konversionsgelände. „Wesentlich ist dabei die Suche von Investoren und Vermittlung der passenden Projektflächen“, erklärt Beatrix Grüninger. Dabei werde auch das Thema bezahlbarer Wohnraum berücksichtigt. „Grundstücke werden nicht einfach meistbietend verkauft, sondern im Rahmen von Konzeptvergaben vermarktet.“ Neben Preis, städtebaulicher und architektonischer Gestaltung, Nutzungskonzept und energetischen Standards, würde dabei auch die Frage zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum bewertet. So soll zum Beispiel im Südbereich an der Friedhofstraße sozial geförderter Wohnraum entstehen. Auch für das Grundstück nördlich der neuen Realschule ist ein Anteil geförderter Wohnraum vorgesehen.

Donaueschingen 88 neuen Wohnungen: So sieht es im neuen Quartier Hans-Thoma-Höfe jetzt aus Das könnte Sie auch interessieren

Politik sorgt für Verunsicherung

Einen Grund für den aktuellen Zustand schreibt Daniel Giusa der Politik zu. Stichworte wie Sanierungspflicht und CO2-Umlage hätten für viel Unsicherheit bei den Menschen gesorgt. Er spricht sogar von einer „dramatischen Situation“. Die Menschen wüssten gar nicht mehr, was gefordert sei und wie es nun weitergehe.