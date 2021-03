Donaueschingen Nur für Abonnenten vor 5 Minuten

Wohl dem, der sein neues Bike bereits bestellt hat: Fahrradhändler beklagen Lieferengpässe bei großer Nachfrage

Der Trend zu hochwertigen Mountainbikes und E-Fahrrädern setzt sich auch in diesem Jahr fort. Dabei können sich die Lieferzeiten über viele Monate ausdehnen. Aktuelle Bestellungen sind nahezu aussichtslos. Die Sortimente in den Läden schwinden und so die Auswahlmöglichkeiten der Kunden beim Spontaneinkauf.