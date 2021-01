Die Coronakrise sorgt auch im neuen Jahr für Unsicherheit. Jetzt ist die Zeit, wo sich die Leute ihres ausgedienten Christbaumes entledigen. Dabei ist ein Service geradezu schon zu einer äußerst angenehmen Gewohnheit geworden: Wer den Baum nicht selbst entsorgen will, lässt ihn eben von einer der zahlreichen Sammelaktionen auf der Baar mitnehmen. Verein, Gemeinden, Gruppen – sie alle sammelten gegen einen kleinen Obolus den alten Baum ein und brachten ihn zur Entsorgungsstelle.

Doch das läuft zu Corona-Zeiten anders

Wie das Landratsamt Schwarzwald-Baar mitteilt, können aufgrund der aktuellen Situation keine Vereinssammlungen stattfinden. Dies betreffe auch die Weihnachtsbaumsammlungen nach dem Dreikönigstag. Daher bittet das Amt für Abfallwirtschaft, die Weihnachtsbäume ohne Dekoration zu den regulären Öffnungszeiten bei den Recyclingzentren und Wertstoffhöfen abzugeben. Ab 7. Januar 2021 können diese auch zu den Kompostanlagen gebracht werden. Bäume aus Kunststoff werden nicht angenommen und gehören in den Sperrmüll/Restmüll.

Baum zum Räuchern

Um den Baum abzugeben bietet sich in Donaueschingen eine Alternative: Die Metzgerei Lehmann in der Eichendorffstraße sammelt ausgediente Tannenbäume im Hinterhof der Metzgerei. Die werden dann später zum Räuchern der Wurst- und Fleischwaren benutzt. Die Bäume müssen, wenn sie hier abgegeben werden, ebenfalls frei von Schmuck und nicht aus Plastik sein. „Wenn sie bereits zerkleinert sind, bitte nicht in Einzelteilen auf den Hof werfen, sondern etwa in einen Sack verpacken“, erklärt Judith Eisenhauer-Lehmann.

Wohin bringen?

Natürlich können Weihnachtsbäume ohne Dekoration auch zu den Recyclingzentren und Wertstoffhöfen gebracht werden, ab Donnerstag, 7. Januar, auch zu den Kompostanlagen. Bäume aus Kunststoff werden dort jedoch nicht angenommen und gehören in den Sperr- oder Restmüll: