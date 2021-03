Diese Szene ist Kult. Sie erinnert an die Zeiten, als die Kaufhäuser ihre Türen zum Schlussverkauf aufschlossen. Aber es sind in diesem Fall Kauflustige auf der Jagd nach einem günstigen Fahrrad. Und das beste Jagdrevier ist seit vielen Jahren der Rädlemarkt der Gemeinschaft unabhängiger Bürger (GUB) im Bartók Saal. „In guten Jahren hatten wir rund 250 Räder im Verkauf. Davon fanden rund 70 Prozent einen neuen Besitzer“, sagt Jörg Mietz. Er ist der Organisator dieser weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Veranstaltung, die nicht nur ganze Familien, sondern auch Interessenten bis aus Freiburg anzieht.

2020 auch schon abgesagt

Aber dieses Jahr ist kein normales Jahr. Der Rädlemarkt ist coronabedingt ausgefallen. „Erneut“, sagt Mietz und erinnert sich an den März des Vorjahrs, als der Rädlemarkt eine Woche vor Termin abgesagt werden musste: als eines der ersten „Opfer“ der Pandemie.

Das Lächeln fällt im März 2020 ein bisschen schwer: Gerade haben Tobias Mauz (links) und Jörg Mietz die Ankündigung des Rädlemarkts mit dem „Abgesagt“-Streifen überklebt. | Bild: GUB

Während für das etwa 15-köpfige Rädlemarkt-Team ein arbeitsreicher, streng getakteter Samstagvormitag mit entsprechenden Vorarbeiten ausfällt, schauen gerade Familien mit Kindern in die Röhre. Denn äußerst beliebt und den Geldbeutel schonend war bei Kindern der Quasi-Umtausch vom kleineren auf den größeren Untersatz. Und auch so mancher Erwachsene, der damit geliebäugelt hatte, auf dem Fahrradsattel durch den Frühling zu treten, sah sich mit einem günstigen Gebraucht-Bike ausgestattet.

So mancher profitierte dabei von einem besonderen Kick, den sich die Organisatoren der seit gut 30 Jahren bestehenden Fahrradbörse vor einigen Jahren einfallen ließen. Wer ab 8 Uhr sein Fahrrad abgibt, kann entscheiden, ob sein Drahtesel, ist er bis dahin nicht verkauft, um 11 Uhr zum halben Verkaufspreis in die Versteigerung genommen wird. Dann wird es spannend. Für viele Besucher ist diese Stunde noch die Gelegenheit, noch günstiger an das zuvor beim Rundgang „ausgeguckte“ Rad zu kommen. Oder war einem anderen der reguläre Preis wert genug?

Spekulieren und ins Risiko gehen. Was in großer Runde Spaß macht, fällt dieses Jahr aus. Um an ein günstiges Gebrauchtrad zu kommen, müssen Kleinanzeigen auf Papier und Inserate auf Online-Märkten studiert werden. Einen realen Fahrradmarkt, etwa eine inoffizielle, kleine Variante des Rädlemarktes, gebe es nicht, bedauert Mietz. Denn die GUB betreibe ja kein Lager, sondern geben nur Fahrräder weiter, die am selben Morgen angeliefert wurden.

Nächstes Jahr wieder Rädlemarkt

„Nächstes Jahr gibt es wieder einen Rädlemarkt der GUB“, kündigt Mietz an. Auch wenn es über den Ablauf wohl wenig Diskussion geben dürfte, sei die Terminfindung wohl ein Thema in den nächsten Wochen.