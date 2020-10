von Lutz Rademacher

Der Saal im Hubertshofener Bürgerhaus kann die Anforderungen einer wachsenden 400-Seelen-Gemeinde langfristig nicht mehr erfüllen. Er ist zu klein, zu niedrig, eine Bühne gibt es nicht. Der Ortschaftsrat diskutiert seit geraumer Zeit über verschiedene Konzepte, zu denen es unterschiedliche Meinungen gibt. Für die Vorplanung einer neuen, größeren Versammlungsstätte sind im kommenden Haushalt 30.000 Euro eingestellt.

Vor allem geht es um diese Fragen

Wo soll man bei dieser Planung ansetzen? Was sind die Bedürfnisse der Bürger, der Vereine? Welche Variante soll gezielt weiter verfolgt werden, um das Planungsbudget sinnvoll zu nutzen? Als Entscheidungshilfe haben die Ortschaftsräte Andreas Willmann und Franz Bernhard Troll eine Analyse erstellt, die sie in der jüngsten Ortschaftsratssitzung präsentierten. Dafür hatten sie Erhebungsbogen verteilt und ausgewertet, den Ist-Zustand ermittelt sowie die Vor- und Nachteile der schon bekannten Varianten sowie zusätzliche Möglichkeiten gegenübergestellt.

Adlersaal fällt auf Dauer weg

Hubertshofen hat derzeit 415 Einwohner und ein reges Vereinsleben mit zwölf Vereinen und Vereinigungen. Eine Vielfalt an Veranstaltungen sind die Eckpfeiler des Gemeindelebens. Neben dem Bürgersaal wird gelegentlich der privat vermietete Adlersaal genutzt, beispielsweise für das traditionelle Weihnachtstheater. Doch der Saal hat seine Nachteile und wird vermutlich auf Dauer wegfallen.

Als Grundlage für eine Zukunftsplanung haben die Hubertshofener Ortschaftsräte Franz-Bernhard Troll und Andreas Willmann eine umfangreiche Studie zum Thema „Bürgersaal“ erstellt. Beim Anbau an das Bestehende Bürgerhaus müßten der Schuppen (links) und der Küchenanbau (rechts) weichen. Bild: Lutz Rademacher

Als Ergebnis der Umfragen ergaben sich folgende Wunsch-Eckdaten für eine neue Versammlungsstätte: vier bis fünf Meter Raumhöhe, Platz für 200 Personen, eine feste Bühne mit fünf mal zehn Metern Fläche, eine mögliche Raumtrennung für flexible Nutzung, ein isolierter Boden, Dusch- und Umkleideräume, ebenerdige Toiletten.

Weitere Bedingungen

Im Umfeld sollten genügend Parkplätze sein, möglichst wenig Lärmbelästigung für die Anwohner sowie eine Ladestation für Elektro-Bikes und Autos. In der Küche sollte eine gewerbliche Parallelnutzung möglich sein. Bei möglichem Wegfall der Gastronomie sollte eine Nutzung als Vereinsgaststätte möglich sein. Allerdings müsse man die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten, eventuell wenige Großveranstaltungen in bestehenden Hallen im Umfeld durchführen, so die Untersuchung.

Donaueschingen Wie sich die Hubertshofener den Nachfolger des veralteten Bürgerhauses vorstellen Das könnte Sie auch interessieren

Analysiert wurden fünf Szenarien

Die Szenarien: Anbau an das bestehende Bürgerhaus, Aufstocken des Feuerwehrhauses, Erwerb und Umbau des Pfarrhauses, ein Neubau sowie Erwerb und Umbau eines anderen bestehenden Gebäudes. In einer Präsentation wurden jeweils die Vor- und Nachteile aufgeführt.

Bei einem Anbau an das Bürgerhaus müssten einige Gebäudeteile weichen.

Das Bürgerhaus liegt als bestehendes Gebäude zentral, hat einen barrierefreien Zugang, die bisherige Infrastruktur könnte genutzt werden, der Ortsmittelpunkt würde aufgewertet. Allerdings müssten Küche, Treppenhaus und ein Schuppen abgerissen werden, die Lärmemission würde steigen und die Parkplatzsituation ist nicht optimal.

Eine große Grundfläche bietet das Feuerwehrhaus. Allerdings wäre ein barrierefreier Zugang hier wohl kaum möglich. | Bild: Lutz Rademacher

Das Feuerwehrhaus liegt als bestehendes Gebäude zentral, hat eine große Grundfläche. Bei Abriss des Dachs und Aufstockung müssten DLRG und Forst weichen, die Bausubstanz ist mäßig, die Statik müsste geprüft werden, Parken könnte zu Konflikt mit der Feuerwehr führen. Ein barrierefreier Zugang ist nicht möglich, Küche, Lager und WC wären im Obergeschoss.

liegt als bestehendes Gebäude zentral, hat eine große Grundfläche. Bei Abriss des Dachs und Aufstockung müssten DLRG und Forst weichen, die Bausubstanz ist mäßig, die Statik müsste geprüft werden, Parken könnte zu Konflikt mit der Feuerwehr führen. Ein barrierefreier Zugang ist nicht möglich, Küche, Lager und WC wären im Obergeschoss. Bei einem Neubau auf der grünen Wiese könnte bedarfsorientiert geplant werden, es gäbe einen klaren Kostenrahmen gegenüber Umbau, weniger Lärmprobleme, Parkplätze planbar. Dagegen sprechen ein fehlender Bauplatz, fehlende Infrastruktur, hohe Grunderwerbs- und Erschließungskosten. Und was passiert mit dem Bürgerhaus?

Um das alte Pfarrhaus umzubauen, müsste es erst erworben werden. Außerdem beherbergt es drei Wohnungen.

Das Pfarrhaus liegt zentral, die vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden. Auf dem Grundstück könnten Parkplätze geschaffen werden. Eventuell könnte eine Wohnraumnutzung integriert werden. Allerdings müsste das Gebäude erst erworben und komplett saniert werden; um eine ausreichende Raumhöhe zu erreichen, müsste ein Stockwerk herausgerissen werden. Die Kosten könnten aus dem Ruder laufen. Außerdem sind in dem Gebäude bereits drei vermietete Wohnungen.

Eine weitere Variante

Bei Erwerb und Umbau eines bestehenden Gebäudes könnte dieses aufgewertet werden, anstatt ein neues zu bauen. Allerdings steht derzeit kein solches Gebäude zur Verfügung, und es würden Kosten für die Sanierung und Umnutzung entstehen.

So geht es weiter

Trotz der umfangreichen Analyse konnte sich der Ortschaftsrat in der Diskussion nicht auf ein weiteres Vorgehen einigen. Während Ortsvorsteherin Monika Winterhalder einen Anbau an das Bürgerhaus und eine Umnutzung der bisherigen Räumlichkeiten klar befürwortet, zweifelten die Ortschaftsräte Franz Ritter und Michael Knöpfle daran, dass hierfür genügend Fläche vorhanden ist. Eine Entscheidung wurde auf eine kommende nichtöffentliche Sitzung vertagt. Aus der Reihe der Zuhörer gab Jörg Mietz zu bedenken, den demographischen Wandel als Grundlage mit einzubeziehen, zu ermitteln, wie es in Hubertshofen in 30 Jahren aussehen könnte.