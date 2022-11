von Roger Müller

Seit August wird kräftig unter der Käferbrücke gewerkelt: Die Skateboard-Anlage wird praktisch rundum erneuert.

Die sanierte Skateboard-Anlage wird eine Zweiteilung erfahren: in einen Betonbereich und einen Plazabereich. Dadurch hebe sich der Skatepark von anderen Anlagen dieser Art ab.

So wird der Platz geteilt

„Der betonierte Bereich wird in Ortbetonbauweise errichtet, das heißt, dass die Modellierung der sogenannten Flat (ebene Fläche) und der integrierten Obstacles (Hindernisse) durch einen Skateboardanlagen-Bauer vor Ort erfolgt, was eine ideale Befahrbarkeit garantiert“, erklärt die Sprecherin des Rathauses Beatrix Grüninger.

Der Plaza-Bereich hingegen wird mit einer Pflasterfläche belegt. Dadurch sei gewährleistet, dass notwendige Wartungsarbeiten an den vorhandenen Brückenpfeilern und an den Versorgungsleitungen im Untergrund ohne großen Aufwand ausgeführt werden können.

Und so hat es vorher ausgesehen: Blick auf die Skate-Anlage unter der Schellenbergbrücke im Frühjahr 2020. Die selbst gebauten Geräte sind in die Jahre gekommen. | Bild: Simon, Guy

Und dieser Bereich wiederum wird mit Skateboard-Elementen, vorzugsweise Holzrampen, ausgestattet. „Hier sollen zunächst Teile der alten Elemente wieder aufgebaut werden, sukzessive sollen diese jedoch gegen neue ausgetauscht werden“, so die Rathaussprecherin.

So alt ist die Anlage Die Anlage die Ende der 1990er Jahre durch die Stadt und mit Hilfe von Sponsoren realisiert wurde, machte in den Skateboarder Kreisen schnell die Runde, und wurde zu einem beliebten Treffpunkt. Nach und nach wurde die Anlage erweitert, sodass am Ende ein richtiger Skatepark entstand. Nun sind die Bahnen jedoch in die Jahre gekommen, und somit stand nun eine Sanierung an. Was ist neu? Auf der neuen Skateboard-Anlage werden auf dem betonierten Bereich ein Quarterhip (1,50-Meter-Rampe mit einer nach außen gewölbter Rundung), einer Funbox mit Rail und zwei Ledges (eine dachförmige Doppelrampe mit Geländer und Mauer an den Seiten) sowie eine Pyramide mit Curb (länglicher Block mit Kanten) installiert beziehungsweise modelliert sein. Für wen ist die Anlage geeignet? Neben Skateboardern können auch Scooter – allerdings keine E-Scooter – die Anlage nutzen. Wie schon in der Vergangenheit, werden auch Inlineskater über die Rampen fahren, BMX-Räder hingegen haben es durch ihren langen Radstand etwas schwieriger. Sie können dem Flow der Anlage eventuell nicht folgen – haben also Schwierigkeiten, sie flüssig zu durchfahren. Dennoch ist die Nutzung der Anlage mit BMX-Fahrräder nicht untersagt. So läuft die Finanzierung An die 250.000 Euro soll die Sanierung kosten, finanziell gefördert wird das Projekt von der Sparkassenstiftung. Zudem hat die Bürgerstiftung dem Verein Donau Rollt eine finanzielle Unterstützung für die Neuanschaffung eines Skate-Elements zugesagt.

Das Konzept zur Sanierung und Umgestaltung der Skateranlage wurde von dem auf Skateparks spezialisierten Architekturbüro Studio L2 in Zusammenarbeit mit dem städtischen Hochbauamt entwickelt.

Wie die Nutzer beteiligt werden

Auch der Verein Donau Rollt, der die Interessen der hiesigen Skater-Szene vertritt und als Kooperationspartner der Stadt fungiert, wurde in die Konzeptentwicklung eingebunden. „Die Jugendlichen waren eng in den Prozess mit eingebunden, denn Wünsche und Anforderungen der Skateboarder wurden abgefragt und diskutiert“, sagt Beatrix Grüninger.

Und wo gehen die Skater aufs Klo?

Auf die Installation von sanitären Anlagen hat man bewusst verzichtet, denn in nur 200 Metern Entfernung steht auf dem alten Festhallenplatz eine öffentliche WC-Anlage zur Verfügung. Der Skatepark ist öffentlich und frei zugänglich, und kann täglich von 9 bis 22 Uhr genutzt werden.

Was gegen Beschädigungen helfen soll

Auf die Frage ob es einen speziellen Schutz vor Vandalismus gibt, erklärt die Rathaussprecherin: „Einen speziellen Schutz gegen Vandalismus haben wir nicht vorgesehen, vielmehr gehen wir von der Wertschätzung der Nutzer für dieses aufgewertete Angebot der Stadt Donaueschingen aus.“

Wann die Anlage wieder genutzt werden kann

Die Arbeiten laufen seit August. Je nach Witterungsverhältnissen und Kapazitäten der Firmen sollen die Arbeiten Anfang Dezember abgeschlossen sein. Dann können die Skateboarder die Anlage wieder nutzen. Eine Einweihungsfeier soll es im Frühjahr 2023 geben.