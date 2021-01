Eine Familie aus Hüfingen und eine aus Donaueschingen erzählen von ihrem Alltag in der Pandemie: Von Einkaufsversuchen am Sonntag, der Angst vor einer Infektion und dem Besinnen auf das Wichtige im leben

Das Leben in der Pandemie läuft anders. Viele Läden sind geschlossen, viele Betriebe in Kurzarbeit. Mal eben ins Kino gehen, das ist nicht möglich. Soziale Kontakte sind auf ein Minimum reduziert. „Wir Leben in einer Blase“, beschreibt