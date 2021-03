Wenigstens ist der Wahlkreis 55, in dem auch die Heimatstadt von Thorsten Frei liegt, noch mit einem direkten Abgeordneten in Stuttgart vertreten. „Aber das Ergebnis ist auch nicht so schön und wenn man betrachtet, dass es uns nur gelungen ist, zwölf von 70 Landkreisen zu holen, überwiegt eindeutig das Leid“, sagt der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Kreis-CDU.

Doch woran liegt es, dass die Christdemokraten bei der Landtagswahl so schlecht abgeschnitten haben? Eine Erklärung könne nicht monokausal sein, in erster Linie müsse man die Gründe bei einer Landtagswahl in der Landespolitik suchen, denn schließlich hätten zwei Drittel der Wähler ihre Kreuzchen unter Berücksichtigung der Landesaspekten gemacht. „Und die überbordende Beliebtheit von Winfried Kretschmann ist eine schwere Hypothek“, sagt Frei.

Kein Rückenwind aus Berlin

Doch auch aus Berlin sei kein Rückenwind gekommen. Hier spricht Frei die Corona-Politik und die Masken-Affäre an. „Wichtig ist, dass wir die Landtagswahl nun in allen Aspekten aufarbeiten“, erklärt er. Klar sei, die CDU habe die Wahlsiege nicht für sich abonniert und müsse auch dafür kämpfen und mit guter Sacharbeit überzeugen. Das gelte vor allem für das Management der Corona-Pandemie und die Frage, wie wir es schaffen, gestärkt aus der Krise herauszukommen.

Als Kreisvorsitzender ist Frei auch für die beiden Wahlkreisen 54 und 55 verantwortlich. Während Tuttlingen-Donaueschingen mit Guido Wolf nicht nur einen Abgeordneten, sondern auch ein Direktmandat hat, gibt es für den Schwarzwald-Baar-Kreis keine schwarze Stimme mehr in Stuttgart. „Die Wahlkreise sind aber gar nicht so unterschiedlich. Je größer die Stadt ist, um so schwieriger ist es für uns.“ Denn auch im Wahlkreis 55 haben Donaueschingen und Tuttlingen mehrheitlich grün gewählt, aber die Heuberg-Kommunen und Blumberg haben dann doch für den Wolf-Sieg gesorgt.

Raphael Rabe hatte es schwer

Und während im Wahlkreis 55 ein erfahrener und bekannter Abgeordneter und Minister angetreten ist, war es im Wahlkreis 54 mit Raphael Rabe ein neuer Kandidat. „Wir hatten überall Problem dort, wo wir neue Kandidaten hatten. Die Wahl wurde zugunsten der Mandatsträger entschieden.“ Neue Bewerber hätten aufgrund der Corona-Pandemie auch nicht die Chance gehabt, sich richtig bekannt zu machen.

Bundestagswahlen sind noch weit weg

Über die Bundestagswahl im September will Thorsten Frei sich noch nicht sorgen. „Ein halbes Jahr ist in der Politik eine lange Zeit und heute will ich mir noch keine Gedanken über die Bundestagswahl machen. Wir müssen erst einmal das Ergebnis der Landtagswahl aufarbeiten.“ Prognosen würden die CDU immer noch als stärkste Kraft im Bund sehen, mal besser und mal schlechter. Und als Politiker müsse man immer kämpfen und sich anstrengen – nicht nur vor einer Wahl.