von Katharina Schaub

Ein Flächenbrand auf einer Wiese hat zu einem Feuerwehreinsatz in Donaueschingen-Allmendshofen geführt. Direkt am Ufer der Breg war am 14. Juli gegen 15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Anwohner haben jedoch schnell reagiert und konnten einen Großteil des Brandes noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen.

„Einer der Anwohner hielt sich in seinem Garten auf, als er Rauch und damit den Brand bemerkte. Er hat dann mit seinem Gartenschlauch gelöscht, ein anderer Nachbar hat außerdem mit einem Eimer geholfen“, berichtet Löschmeister Denis Reich von der Feuerwehr Donaueschingen, der bei dem Einsatz vor Ort war.

Donaueschingen Das sind die Feuerwehrfrauen von morgen Das könnte Sie auch interessieren

Die Feuerwehrleute haben anschließend die Nachlöscharbeiten übernommen und die Wiese rund um den Brandherd durchnässt. „Eines unserer Fahrzeuge ist mit vollem Tank ausgerückt, den haben wir komplett geleert“, so Reich. 1.200 Liter Wasser verteilten die Einsatzkräfte rund um den Brandherd. Damit sollte verhindert werden, dass Glutnester übrig bleiben, die sich anschließend erneut entzünden können.

Blumberg Großbrand vernichtet Bauernhof bei Blumberg fast komplett – Bilder vom Einsatz am Samstagabend Das könnte Sie auch interessieren

Denn ein Flächenbrand könne sich laut Reich bei Trockenheit und Hitze schnell ausbreiten. Wohnbebauung in Form eines Gartens und einer Garage war nur 50 Meter vom Brandherd entfernt. „Vor allem bei dem starken Wind kann es da schnell gehen“, sagt Reich.

Suche nach der Brandursache

Zur Brandursache kann er noch keine Angaben machen. „Wir vermuten, dass eine Zigarettenkippe oder eine Glasscherbe das Feuer ausgelöst haben könnten“, berichtet Denis Reich. Entsprechende Spuren seien aber noch nicht gefunden worden.

Schwarzwald-Baar Wasser marsch trotz Trockenheit: Wie sich Feuerwehren der Region gegen Brände wappnen Das könnte Sie auch interessieren

Daher rät Reich Bürgern bei der derzeitigen Trockenheit zu besonderer Vorsicht. „Es sollten weder Zigaretten noch Glasflaschen in der Nähe von Wald und Wiesen weggeworfen werden“, stellt er klar. Außerdem sei auf manchen öffentlichen Grillplätzen Feuer aufgrund der Waldbrandgefahr untersagt.

„Wichtig ist außerdem, sein Auto nicht auf Rasenflächen zu Parken. Die Hitze des Motors kann das Gras darunter entzünden.“ Löschmeister Denis Reich, Feuerwehr Donaueschingen

Bürger sollten zudem – wie im aktuellen Fall – aufmerksam sein und bei Bränden die Feuerwehr verständigen.