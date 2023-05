Von einem enormen Diebstahlsschaden spricht die Polizei in einer Mitteilung. In der Nacht auf Samstag wurden bei einem Autohaus an der Rudolf-Diesel-Straße nach derzeitigem Stand der Ermittlungen an vier Fahrzeugen der Marke BMW alle Räder samt Felgen entwendet.

Gesamtschaden beträgt 20.000 Euro

Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend 18 Uhr, und Samstagmorgen, 7.30 Uhr. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Zur Klärung der Tat hofft die Polizei auf Zeugenwahrnehmungen. Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen hat, beziehungsweise Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0771/837830 beim Polizeirevier Donaueschingen zu melden.

Donaueschingen Diebe kommen zum zweiten Mal: Bei Südstern stehen wieder zwei Fahrzeuge auf Steinen

Zwei Wochen zuvor, ebenfalls in der Nacht auf Samstag, hatten Unbekannte beim Mercedes-Autohaus an der Dürrheimer Straße einen Diebstahl begangen. Wie die Polizei damals mitteilte, montierten die Täter von einem Neuwagen der Marke Mercedes alle vier Räder ab und nahmen sie mit. Den Mercedes ließen sie, auf Pflastersteinen aufgebockt, zurück. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Bereits im Januar wurden beim Mercedes-Autohaus von Dieben bei mehreren Fahrzeugen komplette Radsätze abmontiert und abtransportiert.