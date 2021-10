Mein erstes Auto: Ihr erstes Auto wickelte Silvia Berg aus Donaueschingen um einen Laternenpfahl. Dann erhielt sie einen Fiat 500, der heute noch in Betrieb ist.

Das ist eine wahre Seltenheit in unserer Serie. Dass Silvia Bergs (fast) erstes Auto von 1981 immer noch hier in Donaueschingen steht, gibt es nicht oft. Aber von Anfang an. Es war 1981, als Silvia Berg vom bis vor wenigen Jahren gleichnamigen