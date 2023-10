Der Flüchtlingszustrom in Deutschland ist ungebrochen. Landkreise und Kommunen stoßen an ihre Belastungsgrenzen. Zahlreiche Bürgermeister und Landräte machen diese Problematik öffentlich. Wie sieht es in Donaueschingen aus?

Unterbringung ist ein Kraftakt

„Die Unterbringung von Flüchtlingen ist auch in Donaueschingen in vielerlei Hinsicht ein Kraftakt.“ Das sagte Jennifer Schwörer von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Donaueschingen.

Die Zahlen der Flüchtlingsaufnahme seien seit Sommer intensiv angestiegen – in Richtung der Aufnahmegrenze. Im Landkreis sei man immer von einem Zulauf von etwa 50 Flüchtlingen pro Monat ausgegangen, was bis zum Sommer 2023 auch in etwa passte. Aktuell seien die Zahlen jedoch deutlich höher. Im Oktober wären es 127 Flüchtlinge gewesen. „Dies bedeutet, dass alle Städte und Gemeinden ebenfalls mehr Zuweisungen im Rahmen der Anschlussunterbringung erhalten müssen“, so Schwörer.

Nahezu belegt ist das im April 2023 in Betrieb genommene Gebäude an der Prinz-Karl-Egon-Straße 4. Unter Berücksichtigung von weiteren Zuweisungen werde derzeit ein weiteres Gebäude angemietet und eingerichtet.

Belegung ab Dezember denkbar

„Hier wird mit einer Belegung ab Dezember beziehungsweise Januar gerechnet. Mit dieser zusätzlichen Unterkunft hoffen wir, auch weiterhin unserer Aufnahmeverpflichtung nachkommen zu können“, so die stellvertretende Sprecherin der Stadtverwaltung weiter.

Diese Häuser stehen auf dem ehemaligen Areal der französischen Streitkräfte und befinden sich eigentlich im Vermarktungsprozess. „Dies ist, was die Unterbringung von Flüchtlingen betrifft, ein Glücksfall für die Stadt Donaueschingen. Deshalb ist die Belegung von Turnhallen in Donaueschingen aktuell kein Thema“, versichert Schwörer.

Die Thematik der vielen Flüchtlinge liegt allerdings nicht nur in der Unterbringung. So hat die Stadt auch zusätzliche Aufgaben zu bewältigen, wie die Unterbringung der Kinder und Jugendlichen in Schulen und Kindergärten. Hinzu komme auch die Arbeitssuche und die ausländerrechtlichen Prüfungen durch die Ausländerbehörde der Stadt Donaueschingen.

Gemeinsame Unterbringung möglich

Dabei hat die Stadt rechtliche Vorsorge betrieben. Bereits aufgrund der Erfahrungen während der Flüchtlingswelle 2015 habe die Stadt mit einer 2017 erlassenen neuen Satzung die Möglichkeit geschaffen, die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte als eine gemeinsame öffentliche Einrichtung als unselbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts zu betreiben. Dies bedeutet, dass je nach Bedarf Flüchtlinge und/oder Obdachlose auch gemeinsam untergebracht werden können.

Hinsichtlich der Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen habe die Stadt sofort nach Kriegsbeginn private Unterbringungsmöglichkeiten gesucht und entsprechend vermittelt. Viele ukrainische Flüchtlinge hätten somit einen privaten Wohnraum mit entsprechendem Mietvertrag gefunden. „Dies half auch bei der Integration der Flüchtlinge“, so Jennifer Schwörer.

Erste Anmietung im Juli 2022

Dies habe aber nicht ausgereicht. Die Stadt Donaueschingen habe deshalb zusätzlich schnell reagiert und bereits im Juli 2022 neben den bestehenden Unterkünften an der Baarstraße und an der Schillerstraße ein Gebäude in der Villinger Straße vorübergehend angemietet, in dem seither rund 50 ukrainische Flüchtlinge untergebracht seien. Da auch dies nicht ausgereicht habe, wurde zusätzlich das Gebäude in der Prinz-Karl-Egon-Straße 4 eingerichtet.

Auch Kreis-Unterkünfte in Donaueschingen

Erschwerend für die Stadt Donaueschingen komme aber hinzu, dass auch der Landkreis bereits Unterkünfte in Donaueschingen betreibe in der Emil-Rehmannstraße, Käferstraße, Friedhofstraße und Alte Wolterdinger Straße und auch weitere Unterkünfte suche.

Auf Nachfrage beim Landratsamt über die aktuelle Situation informiert Heike Frank, Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit, dass der Landkreis und die Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis mit der derzeitigen Situation an ihre Belastungsgrenzen kämen.

Kreis beherbergt 1040 Geflüchtete

Aktuell werden in zwölf Gemeinschaftsunterkünften in VS-Villingen-Donaueschingen, St. Georgen, Schönwald, Triberg und Königsfeld 1040 geflüchteten Menschen untergebracht. Der Landkreis suche, so Frank, mit Hochdruck weitere Immobilien für eine Gemeinschaftsunterkunft.