Aktuell ist Michaela Moser-Wunsch nicht nur als Lehrerin an der Grundschule Allmendshofen tätig. Jeden Morgen schlüpft sie etwa für eineinhalb Stunden in die Rolle einer Zeitungsausträgerin. Dann stellt sie den 15 Schülern ihrer vierten Klasse den SÜDKURIER zu. „In Allmendshofen ist das gut möglich“, erklärt Moser-Wunsch.

Ein Projekt über mehrere Wochen

Das Zustellen erledigt sie, da sie mit den Schülern der 4d aktuell am SÜDKURIER-Medienprojekt „Klasse!“ teilnimmt. Aber worum geht es dabei? Über einen Zeitraum von mehreren Wochen erhalten die Schüler die Tageszeitung, beschäftigen sich im Unterricht mit ihr, besprechen die Artikel, lernen, wie die Zeitung aufgebaut ist. „Es ist gut, dass nicht nur alles digital abläuft, sondern die Schüler auch etwas in der Hand zum Anschauen haben“, sagt die Lehrerin.

Lesen und Analysieren der Texte

Unter verschiedenen Aspekten werde die Zeitung von den Grundschülern analysiert: „Wir lesen die Artikel natürlich, schauen, wie Berichte geschrieben werden und schreiben auch selbst welche“, so Moser-Wunsch. Es wird geklärt, was denn eigentlich ein Aufmacher ist, und mit welchen Fragen an die Erstellung eines Artikels herangegangen wird. „Es ist mir wichtig, dass die Schüler auch einen Bezug zur Zeitung finden“, so die Lehrerin. In einer Welt, in der viel über den Fernseher oder den digitalen Bereich laufe, sei das wichtig. Auch das Lernen, wie die Inhalte zu werten sind: „Es geht darum, nicht alles ungefragt anzunehmen.“ Medienkompetenz, sie scheint gerade in der Krise besonders wichtig geworden.

Zu dem Projekt gehört es jedoch auch, selbst aktiv zu werden. Dazu war die Klasse mit der Kamera unterwegs und hat einen Film erstellt: „Im November hat die 4d über grüne Eier geforscht.“ Dabei wollte man der Frage auf den Grund gehen: „Warum sind denn grüne Eier überhaupt grün?“ Die Schüler betätigten sich quasi als Wissenschaftler, waren vor dem Lockdown auf dem Hüfinger Wochenmarkt unterwegs und haben die Besucher zu dem Thema befragt. Schließlich habe ein Tiermediziner die Lösung genau erläutert.