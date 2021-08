Donaueschingen vor 41 Minuten

Wie geht es weiter mit der Ortskernförderung? Für die Stadträte handelt es sich dabei um ein Erfolgsmodell

Der Gemeinderat von Donaueschingen hat die Förderrichtlinien für die Ortskernförderung angepasst – also für die Zuschüsse an Immobilienbesitzer, die ihr Haus aufhübschen wollen und so die Ortskerne attraktiver machen. Von Seiten der Stadträte gibt es viel Lob für dieses Angebot.