Wolterdingen vor 4 Stunden

Wie es bei der Firma Bregwerk Paletten in Wolterdingen nach der Brandnacht im Juli weitergeht

Notbetrieb ist das Stichwort, das Niederlassungsleiter Michael Rau in den Mund nimmt: Der gebürtige Hesse sagt, er sei geschockt gewesen von den Flammen in seinem Betrieb. Jetzt solle alles dafür getan werden, damit so etwas bei Bregwerk Paletten nicht wieder passiert.