Donaueschingen vor 4 Stunden

Wie aus der Sucht ein XXL-Drogengeschäft entsteht

Ein 39-Jähriger Mann aus Donaueschingen hat am ersten Prozesstag am Landgericht Konstanz den Handel mit über 1,6 Tonnen Drogen im Raum Donaueschingen in weiten Teilen zugegeben. Hier im Artikel erfahren Sie, wie es aus seiner Sicht dazu kam und wie weitere Angeklagte in den Fall verstrickt waren.