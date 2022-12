Wetti-Zunft Behla mit dem Wetti-Butzer

Die Wetti-Zunft feiert ihr 50. Jubiläum und wird in Form des Wetti-Butzers dargestellt. „Er stellt einen gutmütigen Gesellen dar, der für allen Schabernack bereit ist. Die Entstehungsgeschichte der Figur spielt an dem Weiher Wetti, wo früher ein Bauer immer nachts allein hinkam und seine Tiere tränkte“, teilt die Fürstenberg Brauerei mit. „Einige Jungs aus dem Dorf schreckten diesen Eigenbrötler mit einem vermeintlichen Geist auf. Der Mann rannte daraufhin in das Dorf und schrie ,I dä Wetti isch än Goascht‘. Das war die Geburtsstunde des ,Wetti-Goaschts‘, der bald zu einer festen Größe im Behlaer Fasnetgeschehen wurde“, so die Mitteilung weiter. Der Name Wetti-Goascht sei dann 1977 in Wetti-Butzer umbenannt worden: „Gemeint sind damit die an der Wetti wachsenden Rohrkolben, die in der Umgangssprache Kanonenputzer genannt werden.“ Der Verein richte die Behlaer Fasnet aus und sei an vielen kulturellen Veranstaltungen im Dorf beteiligt: Höhepunkte diese Saison sind unter anderem das Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung, der Nachtumzug und der Jubiläumsumzug.Weitere Informationen: www.wettizunftbehla.de