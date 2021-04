Donaueschingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Wer trägt die rechtliche Verantwortung für die Datenschutz-Panne: das City Management oder Frank Jäger?

Mit dieser Frage hat sich der SÜDKURIER an die Anwaltskanzlei Bartholme, Schilling, Kaiser & Partner gewandt. Corona-Kritiker Frank Jäger hatte vor Kurzem per E-Mail zu Kundgebungen in Donaueschingen eingeladen – unverschlüsselt und für mehr als 240 Empfänger im Verteiler öffentlich.