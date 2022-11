Bereits zum wiederholten Male sind in Hubertshofen Altreifen illegal entsorgt worden. Mitarbeiter der technischen Dienste fanden am Mittwoch, 26. Oktober, etwa 30 Altreifen an der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hubertshofen und Bräunlingen. Einen solchen Fund hat es laut der Pressemitteilung der Stadtverwaltung bereits am 11. Oktober gegeben. Auch auf dem Wanderparkplatz in Hubertshofen wurden im September und Monate zuvor mehrfach Altreifen entdeckt.

Die Kosten für die Entsorgung hat die Stadt Donaueschingen zu tragen. Diese illegale und umweltschädliche Ablagerung von Altreifen ist kein Kavaliersdelikt, daher hat die Stadt nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet und bittet um Hinweise. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, können sich per E-Mail bei den Technischen Diensten melden.