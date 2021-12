von Hannah Schedler

Eingepackte Geschenke liegen unter einem geschmückten Tannenbaum, im Hintergrund schallt aus einem kleinen Lautsprecher weihnachtliche Musik: Alle Jahre wieder ist das zu Weihnachten ein bekanntes Bild. Nur stehen dieses Mal keine Zweibeiner, sondern Vierbeiner im Mittelpunkt, und die Szene spielt nicht im heimischen Wohnzimmer, sondern im Donaueschinger Tierheim. Denn auch die Tiere verbringen die Festtage besonders.

Kater Einstein und Pflegerin Ramona Müller freuen sich auf ein gemeinsames Fest. | Bild: Kreistierheim Donaueschingen

„Der Betrieb läuft auch an Weihnachten in unserem normalen Rhythmus ab“, sagt Nadine Vögel, Leiterin des Tierheims. Morgens werden die Boxen geputzt, die Tiere werden gefüttert und beschäftigt. Allerdings ist das Tierheim festlich geschmückt, Weihnachtsdekorationen hängen an der Wand, es gibt einen Tannenbaum. Und der kleine Lautsprecher lässt die passende Musik ertönen. „Wir machen uns einen Spaß draus“, so Vögel. Tagsüber kommen Ehrenamtliche vorbei, die die Vierbeiner zu ausgiebigen Spaziergängen mitnehmen, mit ein paar Leckerlis mehr verwöhnen und ihren tierischen Freunden auf diese Art frohe Weihnachten wünschen.

Festliches Drei-Gänge-Menü

Abends findet dann im Tierheim das traditionelle Weihnachtsessen statt: Als Vorspeise gibt es einen Klecks Vitaminpaste, dann als Hauptspeise das jeweilige Lieblingsfutter und letztlich als Nachtisch verschiedene Kauartikel. Das Menü wird auf Aktivitätsbrettern serviert, sodass die Tiere lange beschäftigt werden.

Da kommt Freude auf: Diese Vitaminpaste gibt es etwa als Vorspeise des tierischen Weihnachtsmenüs. | Bild: Tierheim Donaueschingen

Danach kommt es zur Geschenkübergabe: Jedes Tier bekommt ein Paket mit in Papier eingepackten Leckerlis. Diese dürfen dann von den Tieren – teils mit Hilfe – selber ausgepackt werden. „Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter“, schmunzelt Vögel.

Weihnachtsmarkt musste ausfallen

In den Vorjahren wurden jene Geschenke im Rahmen des Weihnachtsmarkts „Weihnachten für Tiere“ von Besuchern gekauft. Auch gab es an jenem Fest einen Tag der offenen Tür mit der Möglichkeit, die Tiere zu besuchen und dem Lieblingstier ein individuelles Geschenk zu machen. Der kleine Markt findet normalerweise am Samstag vor Weihnachten am Tierheim statt. „Doch aufgrund von Corona und der eingetretenen Alarmstufe musste diese Tradition wie im vergangenen Jahr leider ausfallen“, sagt Vögel.

Als Alternative zum ausgefallenen Tierweihnachtsmarkt: Weihnachtsbäume mit Wunschzetteln sind in regionalen Supermärkten platziert. | Bild: Kreistierheim Donaueschingen

Doch es gab eine Alternative: Weihnachtsbäume mit Wunschzetteln hingen in den regionalen Supermärkten aus und es gab auch eine Amazon-Wunschliste. Die Wunschliste war vielseitig – von Allergiefutter über Medizin bis hin zu Druckerpatronen. „Die Sachspenden wurden auch beim Tierheim abgegeben. Da kam ein Paket nach dem nächsten“, zeigt sich die Leiterin überwältigt. Auch Pralinen und Kekse für die Mitarbeiter waren dabei.

Rund um die Uhr für die Tiere da

Indes ändern sich zwar die Besuchszeiten des Tierheims an Weihnachten. „Trotzdem haben wir normale Arbeitszeiten und sind den ganzen Tag für die Tiere da“, erzählt Nadine Vögel. Dabei gebe es allemal Weihnachtsstimmung für Mensch und Tier im Haus: „Die Tiere merken, dass die Atmosphäre an Weihnachten eine andere ist.“

Spenden sind gern erwünscht Über Spenden freut sich das Kreistierheim Donaueschingen unter Spendenkonto: Sparkasse Schwarzwald-Baar, IBAN: DE21 6945 0065 0010 628800, BIC: SOLADES1VSS

Auch wenn Corona Auswirkungen auf das Tierheim hat: „Wie alle Betriebe haben wir uns mit den Hygienemaßnahmen zu beschäftigen.“ Doch das sei das kleinere Problem, schließlich gebe es keine Feste und somit übers Jahr verteilt einen Spendenrückgang. „Das Geld wird bei allen knapp“, sagt Vögel. Auch gebe es einen Besucherrückgang und somit eine verminderte Chance für die schwerer vermittelbaren Hunde.

„Die Tiere merken, dass die Atmosphäre an Weihnachten eine andere ist“, sagt Tierheim-Leiterin Nadine Vögel. Hier zu sehen ist eine Katze. | Bild: Kreistierheim Donaueschingen

„Tierische Partner haben unter dem Weihnachtsbaum nichts zu suchen“, erklärt Vögel den Vermittlungsstopp vor Weihnachten. Bereits seit zehn Jahren gibt es diese Handhabung beim Heim. Zukünftige Tierbesitzer müssten eine Verbindung zum Tier aufbauen können und von dem zukünftigen Glück wissen müssen. „Gerade Weihnachten ist eine Herausforderung für unerfahrene Tierbesitzer“, sagt Vögel. Lametta oder Tannenbaum – all das können Risiken sein.

Doch einen Zusammenhang von tierischen Geschenken und Aufnahmen im Tierheim sieht Vögel nicht: „Das sind meist private Vermittlungen, wie bei Todesfällen.“ Dabei sei der Januar ein Monat mit weniger Aufnahmen, da Katzen in jenem Monat nicht werfen.

Einige Gaben liegen bereits unter dem Tannenbaum und warten darauf, von den Katzen Barbie und Ken, Pflegerin Ines Burkhardt und im Hintergrund Maskottchen Emil Elch mit dem Hund Hansi ausgepackt zu werden. | Bild: Kreistierheim Donaueschingen

46 Katzen und zwölf Hunde bewohnen das Heim

Trotz guter Vermittlungsrate und der Vergrößerung sei das Tierheim aktuell voll ausgelastet. „Wir kommen mit den Aufnahmen fast nicht hinterher. Es ist absolut irre“, so Vögel. Aktuell befinden sich 46 Katzen und zwölf Hunde im Tierheim, bei einer Kapazität von rund 45 Katzen und 16 Hundezimmern. Doch bei Verhaltensauffälligkeiten müsse man die Tiere einzeln unterbringen.

Deshalb hat Vögel drei Weihnachtswünsche: Sie plädiert für eine Katzenschutzverordnung. „Die Kastration wilder Katzen wäre die größte Hilfe überhaupt.“ Zudem führt sie einen Hundeführerschein an, welcher beim richtigen Umgang mit Hunden helfe. „Natürlich wünsche ich mir auch ein tolles und liebesvolles Zuhause für unsere Tiere in der Vermittlung.“