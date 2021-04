Ein historischer Moment für Erik Pauly. „So etwas gab es im Donaueschinger Gemeinderat noch nie“, sagt der OB. Denn vor ihm erstreckt sich nicht das Gremium, sondern größtenteils leere Stühle. Die CDU-Reihen bleiben ganz leer. Bei der GUB sitzt ziemlich einsam Martin Auer. Die SPD und die FDP/Grünen-Fraktion sind jeweils mit zwei Personen vertreten und lediglich bei den Grünen geht es schnell, aufzuzählen, wer fehlt. Außer Andreas Oliver sind nämlich die anderen fünf Stadträte da. Auch um den OB ist es recht einsam geworden. Auf der Verwaltungsbank sitzen nämlich nur noch Hauptamtsleiter Mike Biehler, Hubert Romer, Amtsleiter für Bildung und Soziales, und Vera Moßbrucker, die für die Geschäftsstelle Gemeinderat verantwortlich ist.

So schnell kann es gehen: Die Grünen-Fraktion hat plötzlich die Mehrheit – aber nicht, was das Stimmverhältnis anbelangt, sondern nur bei der Präsenz. Die CDU ist dafür komplett zu Hause geblieben, genauso wie die Ortsvorsteher. | Bild: Jakober, Stephanie

Doch was ist passiert? Nein, die Gemeinderäte sind nicht politikverdrossen und in der Verwaltung gibt es auch kein neues Personalproblem. Schuld ist Corona. Doch es ist nicht so, dass nun große Teile der Stadträte und der Verwaltungsspitze erkrankt oder in Quarantäne sind. Genau eben das soll mit dem Vorgehen verhindert werden. Steigende Infektionszahlen und die Information aus dem Gesundheitsamt, dass wenn einer infiziert ist, alle Sitzungsteilnehmer in Quarantäne müssen, hat im Rathaus für ein neues Vorgehen gesorgt.

Strahlendblauer Himmel und leuchtende Rapsfelder

Das Stichwort ist Hybrid – kennt man ja schon, vom Auto und in jüngster Zeit auch aus den Schulen. Was der Nachwuchs kann, sollten ja auch die Stadträte hinbekommen. So gibt es nun heimische Wohnzimmer und Büros zu sehen. Bücherregale, Schränke und Gemälde sind zu entdecken – so persönlich Einblicke haben die Stadträte noch nie gegeben. Und CDUler Ralf Rösch erfreut zwar nicht mit seinen eigenen vier Wänden, aber mit einem strahlendblauen Himmel und einem leuchtenden Rapsfeld im Hintergrund. Doch warum hängt bei Pfohrens Ortsvorsteher Gerhard Feucht eigentlich ein grellgrüner Vorhang?

Normalerweise ist die Verwaltungsbank gut gefüllt: Nun ist es sehr einsam um OB Erik Pauly geworden. Nur noch Hauptamtsleiter Mike Biehler und Hubert Romer, Amtsleiter für Bildung und Soziales, sind körperlich anwesend. | Bild: Jakober, Stephanie

Der doppelte OB

Herausforderungen gibt es einige: Beispielsweise für das Team Pauly-Biehler, die bei Abstimmungen sowohl den Saal, als auch die vielen kleinen Kachelbilder im Blick behalten müssen. Doch wer sieht eigentlich wen? Die zuhause sehen auf jeden Fall die im Saal nicht. Und anders herum. Aber der OB kann alle sehen und sie ihn? „Das ist egal, hübsch bin ich eh nicht“, scherzt das Stadtoberhaupt. Es kommt ja auch eher darauf an, was er so sagt. Doch schon taucht er auf der Leinwand hinter sich auf und wer in der Halle sitzt, kann den OB dann auch gleich zweimal sehen. Ein doppelter OB sozusagen.

Inhaltlich gibt‘s dann auch etwas zu besprechen

Die Sitzung wird aber wohl immer nur wegen ihrer Form als historisch gelten und nicht wegen irgendwelcher bahnbrechenden Entscheidungen, die die Stadt grundlegend verändert haben. Aber manchmal muss dann auch in die „profanen Tiefen der Gemeinderatsarbeit“ hinabgestiegen werden. Beispielsweise ist bei der Prüfung der Geschäftsordnung des Gemeinderates etwas aufgefallen: Es wurde nicht vollständig die Bezeichnung „Stadträte“ verwendet. Also muss das Schriftstück angepasst werden – aber nur mit dem Segen der Stadträte.

Was macht man sonst noch so in einer historischen Sitzung?

Man gibt 148.821,40 Euro für die Reinigung der Abwasseranlagen aus. Wer jetzt denkt, dass es ganz schön teuer ist: Der teuerste Bieter wollte 697.149,60 Euro. Dann kann man der Reitturnier GmbH noch einen neuen stellvertretenden Geschäftsführer verpassen. Auch wenig spannend, denn das macht immer der Sachgebietsleiter Vereinsförderung und Sport. Und da Stefanie Feger in Elternzeit ist und Erich Lafera gerade diese Aufgabe übernommen hat, muss der Gemeinderat noch erlauben, dass er bei der Reitturnier GmbH dabei sein darf. Lafera hat übrigens auch schon Geschichte im Gemeinderat geschrieben. Er war der erste Kandidat, der sich damals per Videoschalte dem Gremium präsentiert hat. OB Pauly schon etwas in Sorge, weil Lafera noch nie körperlich anwesend war. „Ich kann dem Gemeinderat aber versichern, es gibt ihn auch in echt.“

Die Stadträte und die liebe Technik

Ansonsten stellt sich jeder Stadtrat und auch die Verwaltungsspitze mutig den Herausforderungen. Irgendwann klappt es auch, dass jeder das Mikro anmacht, bevor er redet. Aber das ist im Donaueschinger Gemeinderat eigentlich auch nichts Neues. Schließlich musste Donauhallen-Mitarbeiter Sebastian Bauhof erst im Oktober einen Einführung in die Nutzung von Mikrofonen geben.

Und es hallt auch mal wieder. Dabei geht es nicht um Aasens Ortsvorsteher Horst Hall oder den FDP/FW-Fraktionsspreche Rainer Hall, sondern den akustischen Hall beim Vortrag von Henriette Stanley, die neue Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Der Stanley-Cup und der Ex-Mann

CDU-Fraktionssprecher Marcus Greiner, bei dem es schon öfter Probleme mit dem Hall gab, versteht nämlich nichts. „Jetzt ist es besser“, befindet er. In der Halle wird geschmunzelt, denn es hatte auch niemand etwas gesagt und selten sorgt Schweigen für ein Hallen. GUB-Stadtrat Franz Wild hat derweil ganz andere Sorgen. „Wir haben uns gefragt, ob Sie etwas mit dem Stanley-Cup zu tun haben“, fragt er die Wirtschaftsförderin. Und tatsächlich ist die Geschäftsführerin Eishockey-Fan. Den Namen hat sie aber von ihrem Ex-Mann. „Den Namen habe ich behalten und mich des Mannes entledigt“, sagt Henriette Stanley. Gut zu wissen.

Warum gibt es in der Halle nur Wasser, Saft und Cola?

Nach zwei Stunden ist alles vorbei. Der OB ist glücklich, hat ja ganz gut geklappt. Und einen Vorteil hat er für die Daheimgeblieben auch gleich entdeckt. „Die Getränkeauswahl ist besser“, scherzt Erik Pauly. In den Donauhallen gibt es nämlich nur Wasser, etwas Saft und Cola.