Wenn es um die Gestaltung der Außenanlage des Eigenheims geht, gehen die Geschmäcker wohl auseinander. Die einen wollen eine sauber gepflasterte Hof-Zufahrt ohne viel Schnickschnack, andere wiederum tendieren eher zu einer naturnahen Zuwegung, die jedoch auch Pflege mit sich bringt.

Zu diesem Kreis zählt auch das Ehepaar Annegret und Ingfried Löhr aus Grüningen. Wer das Pensionär-Ehepaar besuchen möchte, tut dies quasi über so etwas wie eine kleine Allee. Und diese strahlt ohne Frage Ruhe aus. Es ist ein etwa 60 Meter langer Weg -belegt mit vom Winterdienst übrig gebliebenem Streugut -, der durch die Verschmelzung von Natur und menschlicher Gestaltung entstanden ist. Der von Bäumen, Büschen und anderen Pflanzen gesäumte Weg verkörpert ein Zusammenspiel aus natürlicher Schönheit und menschlicher Kreativität, und ist somit ein lebendiger Ausdruck unseres kulturellen Erbes. Ein aus Erdreich angelegter und bepflanzter Lärmschutzwall fügt sich an. Er soll den Geräuschpegel der in der Nachbarschaft gelegenen Grundschule, an der die beiden Pensionäre auch als Lehrer tätig waren, eindämmen.

Neben all dem sorgen jedoch auch noch witterungsresistente, von Annegret Löhr selbst hergestellte Kunstwerke, für einen Blickfang. So beobachten vorwitzige Erdmännchen, afrikanische Maskenmännchen, schwarze Katzen oder auch eine Gruppe von Engelein, wer den Weg zum Haus der Löhrs beschreitet. Das meiste ist aus Holz gebastelt. Aber auch Upcycling-Material, wie ein gefundenes Stück Folie, aus dem Annegret Löhr mit einer großen Häkelnadel eine Schlange gefertigt hat, kommt zum Einsatz. Künstlerisches Schaffen ist schon jahrzehntelang das Hobby der heute 80-Jährigen. Als Lehrerin für Bildende Kunst und Handarbeit liege das nahe, erklärt sie.

Doch auch die Handschrift von ihrem Ehemann Ingfried (84) ist vor dem Haus zu finden. Er interessiert sich schon seit früher Jugend für die amerikanische Geschichte. Seine Leidenschaft verkörpern zwei um die fünf Meter hohe Totempfähle aus Lärchenholz. Er schafft zudem auch aus Knete modellierte Originalnachbildungs-Miniaturfiguren, um die 15 bis 20 Zentimeter groß und aus dem 18. bis 19. Jahrhundert, der Gründerzeit Amerikas.

Zu sehen ist Annegret Löhrs Kunst auch bei den Weihnachtsmärkten in Hüfingen und Grüningen, wo sie jeweils mit einem Stand, mit selbst gehäkelten Schals, gebastelten Tieren, Adventskränzen und mehr anwesend sein wird.