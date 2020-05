Die Frühjahrsputzaktion „Saubere Landschaft“ fiel zwar der Corona-Situaton zum Opfer, umso erfreulicher ist es aber, dass verschiedene Bürger ihre eigene private Sammelaktion abhalten,heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. So haben sich, nach Absprache mit der Stadt, drei Donaueschingerinnen unter Einhaltung der geltenden Corona-Verordnung getrennt voneinander auf den Weg gemacht und fleißig Müll gesammelt. „Dieses Engagement für die Sauberkeit in unserer Stadt ist vorbildlich“ bedankt sich Oberbürgermeister Erik Pauly . Am Ende haben (von links) Jeanne von Seld mit Hund Emma, Julia Bäurer und Katharina Schenzinger vier große Säcke voller Müll und einen ausrangierten Klappstuhl eingesammelt. Bild: Stadt Donaueschingen