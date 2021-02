Spitzen auf den politischen Gegner, kämpferische Atmosphäre und begeisterte applaudierende Parteimitglieder: das ist es, was zu einem politischen Aschermittwoch dazugehört. Doch in Zeiten von Corona muss sich die Politik Neues einfallen lassen. Warum nicht einfach einen politischen Aschermittwoch per Videoschalte machen, dachte sich Donaueschingens CDU-Chef Martin Lienhard und wagte das Experiment.

Zu Gast Andreas Jung, Bundestagsabgeordneter aus dem Nachbarwahlkreis Konstanz, und natürlich Guido Wolf – schließlich ist trotz Corona Wahlkampf. Mit 70 Teilnehmern ist die digitale Veranstaltung auch gut besucht, viele Gesichter aus dem Kreis Tuttlingen sind zu entdecken, schließlich gehört man ja im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen auf Landesebene zusammen. Und Wahlkampf in Corona-Zeiten ist alles andere als leicht, das muss auch Guido Wolf feststellen. Besonders dann, wenn die Narren ihre Fasnetsbändel abhängen müssen: „Mir war es sehr unangenehm, dass meine Plakate aufgehängt werden konnten und die Fasnetsbändel nicht“, sagt der CDU-Kandidat.

Ansonsten geht es viel um Corona, die Folgen und auch die Frage, wie es nun weitergehen soll. Wolf und Jung sind sich einig: Es braucht eine Perspektive, wie es weitergehen soll. Den Familien müsse geholfen werden, Familienunternehmen unterstützt und die großen Profiteure der Krise, wie Amazon und andere, besteuert werden. Es geht mehr um den Markenkern der Partei, als um Spitzen gegen die anderen Parteien. Wenn dann mal ein politischer Gegner thematisiert wird, sind es ausschließlich die Grünen. Das war in der Vergangenheit auch schon anders, da wurde nicht nur schärfer, sondern vorzugsweise gegen die SPD und danach gegen die AfD geschossen. Doch digital ist alles drei, vier Spuren milder und gemäßigter. Nach zwei Stunden ist Martin Lienhard wesentlich entspannter: „Ich war schon etwas nervös.“ Experiment hat funktioniert, 2022 soll es dann aber wieder einen richtigen politischen Aschermittwoch geben.