Der Alarm ruft die Donaueschinger Feuerwehr am Montagvormittag, 4. April, an die Wilhelmstraße. Bei einer starken Rauchentwicklung und dem Alarmstichwort „Küchenbrand“ rückte die Stadtabteilung an. Mit dabei auch die Drehleiter.

Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Donaueschingen nach dem Einsatz in der verrauchten Wohnung. | Bild: Simon, Guy

Hinsichtlich des Küchenbrandes konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Allerdings habe man eine sehr stark verrauchte Wohnung vorgefunden, erklärt Philippe de Surmont von der Donaueschinger Feuerwehr. Wohl sei Essen auf dem Herd angebrannt und habe für die starke Rauchentwicklung gesorgt. Entsprechend sei die Bewohnerin von den eingetroffenen Rettungskräften medizinisch untersucht worden.

Die Verrauchung sei so stark gewesen, dass die Wohnung mittels Überdruckbelüfter der Feuerwehr erst gelüftet werden musste.