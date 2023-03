1866 wird die Feuerwehr Aasen gegründet, erst 1940 entsteht die Abteilung Heidenhofen. Sie war seit der Eingemeindung immer die kleinste der Donaueschinger Wehren – trotzdem gehört die Aasener Abteilung jetzt zu ihr.

Was ist geschehen?

Aasen fungiert ab sofort als Löschgruppe unter der Regie der Abteilung Heidenhofen. Im Februar gab es die erste gemeinsame Versammlung. „Eigentlich bleibt alles beim Alten“, kommentiert Donaueschingens Feuerwehr-Kommandant Gerd Wimmer die Zusammenlegung der Abteilungen Aasen und Heidenhofen, die Anfang des Jahres vollzogen wurde.

Donaueschingens Kommandant Gerd Wimmer. | Bild: Cornelia Putschbach

Doch wie kam es dazu, eine größere Teilortwehr formell einer kleineren angegliedert wird – und gibt es so eine Konstellation in der Region noch ein zweites Mal?

Eine Sonderlösung

„Ja!“, sagt Kreisbrandmeister Florian Vetter und verweist auf die Löschgruppe Mühlhausen innerhalb der Feuerwehr Schwenningen. Es sei eine Sonderlösung, um zu vermeiden, dass sich Abteilungen auflösen, was dazu führen kann, dass die verbleibenden Kameraden keine Perspektive mehr haben. Die Extra-Gruppe innerhalb einer Abteilung müsse lediglich als rechtliches Konstrukt in der Satzung dargestellt werden.

Kreisbrandmeister Florian Vetter. | Bild: Lutz Rademacher

In Donaueschingen müssen Abteilungskommandanten und deren Stellvertreter mindestens eine Ausbildung als Zugführer vorweisen. In der Abteilung Aasen gab es schon länger keinen geeigneten Stellvertreter mehr.

Drei Möglichkeiten

Als dann Abteilungskommandant Wolfgang Wiehl 2022 nicht mehr kandidierte, gab es laut Kommandant Wimmer drei Möglichkeiten: „neue Führungskräfte finden, die die Ausbildung absolvieren, die Abteilung auflösen oder die jetzt gewählte Lösung, die Abteilung als Löschgruppe einer anderen Abteilung mit entsprechenden Führungskräften unterzuordnen.“

Das Feuerwehrgerätehaus Aasen bleibt erhalten. Hier ist der Löschzug mit eigenem Fahrzeug untergebracht. | Bild: Lutz Rademacher

Dabei bleibt in Aasen das Feuerwehrhaus mit allen Geräten einschließlich Löschfahrzeug erhalten. Der gemeinsame Dienstplan wird nun von der Abteilung Heidenhofen unter der Regie von Abteilungskommandant Thorsten Steiert und Stellvertreter Clemens Merkle erstellt.

Die beiden Feuerwehren Aasen: Die ältere der beiden Feuerwehren ist Aasen. Sie wurde 1866 gegründet. Erster Kommandant war der damalige Bürgermeister Matthä Metzger. Im Jahr 1882 hatte die Wehr 82 freiwillige und 24 verpflichtende Mitglieder. Hierzu zählten bis zur Fertigstellung der Wasserleitung im Jahr 1926 die ledigen Mädchen als Wasserträgerinnen. 1967 schaffte man die erste TS-8 auf einem Anhänger an. Das erste Fahrzeug, ein TSF 8 auf Basis eines Ford Transit bekam die Wehr erst 1973 im Zuge der Eingemeindung nach Donaueschingen. Seit 2001 ist die Wehr mit einem wasserführenden Fahrzeug TSF-W ausgerüstet. Heidenhofen: Die Abteilung Heidenhofen wurde 1940 gegründet. Vorher gab es nur eine reine Löschmannschaft, die mit einem Hydrantenwagen ausgestattet war. In den sechziger Jahren wurde ein Tragkraftspritzenanhänger angeschafft, der 1985 durch ein Tragkraftspritzenfahrzeug ersetzt wurde. 2017 wurde ein neues TSF-W in Dienst gestellt. Seit der Eingemeindung war Heidenhofen immer die kleinste Abteilung unter den Donaueschinger Wehren.

Das Gerätehaus in Heidenhofen. Hier werden unter der Regie von Kommandant Thorsten Steiert die gemeinsamen Dienstpläne für Heidenhofen und Aasen erstellt. | Bild: Lutz Rademacher

Geprobt wird gemeinsam an wechselnden Einsatzorten in beiden Stadtteilen. Joachim Tritschler ist Sprecher und Verbindungsmann der Löschgruppe Aasen.

Die Voraussetzungen sind ideal. Aasen und Heidenhofen wachsen immer mehr zusammen. Die Heidenhofener Kinder besuchen die Schule in Aasen. Man kennt sich von klein an, später nutzt man gemeinsam das Vereinsangebot in beiden Ortschaften. So gibt es auch schon lange eine Zusammenarbeit der beiden Abteilungswehren.

Gemeinsame Alarmierung

Im Ernstfall werden sie gemeinsam alarmiert, in den vergangenen Jahren gab es immer wieder gemeinsame Proben. Als sich 2017 in Aasen kein stellvertretender Abteilungskommandant mehr fand, trat der 2015 gewählte Heidenhofener Abteilungskommandant Thorsten Steiert kurzerhand dort ein und übernahm das Amt zusätzlich zu seinen Aufgaben in Heidenhofen. Er wollte damit für die Nachbarabteilung Zeit gewinnen, einen neuen Kandidaten zu finden. Doch es kam anders.

Problem für das Ehrenamt

„Leider ist das Interesse für ein Ehrenamt in den vergangenen Jahren oft rückläufig, was zum Problem der ehemaligen Abteilung Aasen wurde“, sagt Thorsten Steiert. Das hätte Heidenhofen auch passieren können. Doch man habe das Glück gehabt, vor einigen Jahren eine ganze Clique von jungen Leuten gewinnen zu können, die heute die tragenden Säulen der dortigen Feuerwehr sind.

Lagebesprechung bei der ersten Probe mit dem Löschzug Aasen unter der Regie der Abteilung Heidenhofen (von links) Daniel Breuer, Karl Rothweiler, Wolfgang Wiehl, Fabian Waldvogel, Markus Breuer, Marc Rothweiler, Philipp Lapatz, Patrik Endress, Tobias Engesser, Joachim Tritschler, Niko Tritschler, Karl Müller, Thorsten Steiert (Mitte mit Rücken). | Bild: Katharina Breuer

Und in Heidenhofen arbeitet man weiter an der Zukunft. Vor drei Jahren wurde unter der Leitung von Katharina und Daniel Breuer eine Jugendfeuerwehr gegründet, aus der jetzt schon drei Aktive rekrutiert werden konnten. Zurzeit üben dort zwölf Kinder, neun Jungen und drei Mädchen. Vier kommen aus Aasen.

‚“Zusammen sind wir stark!‘ Unter diesem Motto werden beide Gemeinden von der Zusammenführung profitieren und weiter zusammen wachsen“, da ist sich Steiert sicher. Die Zusammenarbeit verlaufe schon aktuell wirklich gut: „Viele gemeinsame Termine werden dafür sorgen, dass auch die Kameradschaft untereinander weiter ausgebaut wird.“

Eine Tür bleibt offen

Eine Tür bleibt trotzdem weiter offen. Sollte Aasen irgendwann einmal wieder genügend ausgebildetes Personal haben, könnte man die Abteilung wieder aufleben lassen. Dies bestätigte auch Kreisbrandmeister Florian Vetter.