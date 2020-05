Eigentlich sieht die Baustelle in der Alemannenstraße alles andere als spektakulär aus: zwei Gruben, ein paar Baustellenfahrzeuge, eines etwas größer. Doch sonst deutet nichts darauf hin, dass hier erstmals das Berstlining-Verfahren für eine neue Wasserleitung getestet wird. „Es ist für uns ein Pilotprojekt„, sagt Kai Baudis, Chef des Wasserwerkes.

Donaueschingen Im Horch-Einsatz für die Wasserwerke: So suchen die Mitarbeiter nach einem Leck irgendwo am Schellenberg Das könnte Sie auch interessieren

War es früher üblich, die komplette Straße aufzureißen und mit einem großen Tiefbauprojekt die Leitungen zu erneuern, genügen hier zwei Gruben. In die Startgrube wird in die bestehende Leitung ein Gestänge eingeführt, das an der Zielgrube wieder herauskommt. Dort wird die neue Leitung an einen Keilkopf, der mit Messern versehen ist, angehängt und dann wird mit bis zu 40 Tonnen gezogen.

Die Kraft kann man richtig spüren

Während es die alte Gussleitung einfach zersprengt, wird gleichzeitig die neue Kunststoffleitung durch das Erdreich gezogen. Welche Kraft bei diesem Verfahren zum Einsatz kommt, merkt man, wenn ganz einfach auf der intakten Straße steht: Wenn die Leitung eineinhalb Meter unter einem durchgezogen wird, kann man zwar überhaupt nichts sehen, aber dafür die Schläge richtig spüren.

Donaueschingen Auf der Ruckhalde wird ein neuer Tiefenbrunnen gebohrt – aber wie soll die Quelle dort zukünftig heißen? Das könnte Sie auch interessieren

Baudis verspricht sich von diesem Verfahren viele Vorteile: Zeitlich geht es wesentlich schneller. Hätte man früher die Alemannenstraße auf einer Strecke von rund 90 Metern aufreißen und mit einer Bauzeit von zwei bis drei Wochen rechnen müssen, wird nun in Tagen und sogar Stunden gerechnet.

Lange Sperrungen fallen mit dem Verfahren weg

„Das macht das Verfahren auch für viel befahrene Straßen wie den Hindenburgring oder die Karlstraße interessant, denn man kommt ohne eine große und langfristige Sperrung aus“, erklärt der Wasserwerk-Chef. Interessant wird es auch für den Donaueschinger Haushalt: Denn man spart sich den Tiefbau und kommt unter dem Strich wesentlich günstiger hinaus.

Baudis will mehr Leitungen erneuern

Und das Verfahren könnte Baudis auch bei seinem Ziel helfen: „Wir wollen die Zahl der Leitungen, die wir erneuern, deutlich steigern“, erklärt er. Da hilft es, wenn nicht immer eine Großbaustelle eingerichtet werden muss.