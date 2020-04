Eine 60-jährige Skoda-Fahrerin wendete im Kreuzungsbereich. Ein nachfolgender 47-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und streifte mit seinem Mercedes den Skoda. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 51-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht. Am Skoda Octavia der Unfallverursacherin entstand Schaden in Höhe von rund 1500 Euro, den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro.