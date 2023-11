In Donaueschingen soll neuer Wohnraum entstehen. Denn die DBA Deutsche Bauwert AG, die vergangenes Jahr bereits eine Fläche auf dem Konversionsgelände gekauft hat, hat erneut zugeschlagen. Wie die Donaueschinger Stadtverwaltung mitteilt, hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Baden-Baden ein weiteres Grundstück östlich der Villinger Straße und nördlich der derzeit entstehenden, neuen Realschule von der KEG Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbh Donaueschingen gekauft.

Entwickler werben mit stadtnaher Lage

Das ist bereits das zweite große Bauvorhaben der DBA in Donaueschingen. Auf dem rund 14.200 Quadratmeter großen, ehemals militärisch genutzten Grundstück seien vier Neubau-Mehrfamilienhäuser mit rund 200 modernen Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit nachhaltigem und innovativem Wohnkonzept in stadtnaher Lage geplant, heißt es in der Mitteilung.

„Wir freuen uns darüber, dass die Deutsche Bauwert erneut in ein Grundstück auf dem Konversionsgelände investiert und damit einen weiteren Beitrag zur Entwicklung des Areals als attraktives Stadtquartier leistet. Der Großteil des Südbereichs des Konversionsgeländes ist somit in der Hand eines Spezialisten für Denkmalschutzimmobilien und Konversionsflächen.“ Mit diesen Worten wird Oberbürgermeister Erik Pauly zitiert, der zudem Aufsichtsratsvorsitzender der Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Donaueschingen ist.

Schon vor einem Jahr Flächen gekauft

Bereits im Oktober 2022 hatte der Spezialist für Wohnungsneubau und behutsame Revitalisierung von Denkmalschutzimmobilien und Konversionsflächen eine rund 13.500 Quadratmeter große Fläche gekauft, mit dem Ziel, dort etwa 150 Wohnungen in fünf Gebäuden zu realisieren. Beide Bauvorhaben in Donaueschingen werden von der 100-prozentigen Tochter DBA Projekt GmbH realisiert, so die Mitteilung weiter.

Das neue Projekt mit dem Namen „Buchberg Carré“ wird demnach als ein offenes Areal mit Grünflächen und nachhaltiger Architektur geplant. Ein Teil der Wohnungen soll als geförderter Wohnungsbau in einem eigenen Gebäude errichtet werden. Die Gebäude würden in Niedrigenergie-Bauweise – Standard KfW 40 – mit moderner Architektur und hochwertiger Ausstattung konzipiert.

Das ist der Bauträger Die DBA Deutsche Bauwert AG mit Sitz in Baden-Baden gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Anbietern für Neubau-, Denkmal-, Konversions- und Revitalisierungsprojekte in Deutschland. Seit über 25 Jahren sei man, so das Unternehmen, in der Entwicklung zukunftsweisender Wohnkonzepte für gehobene Ansprüche in denkmalgeschützten Objekten und Objekten in ausgewiesenen Sanierungsgebieten tätig und lege zudem einen Fokus auf Projekte im Neubau. Die DBA habe mit ihren Tochtergesellschaften rund 3.500 Wohneinheiten realisiert, hieß es im Oktober 2022.

Ganz nach dem Leitbild „Wir schaffen Wohnraum“ wolle die DBA mit diesem Bauvorhaben einen weiteren wichtigen Beitrag zur Realisierung dringend benötigter Wohneinheiten leisten. Diese werden sowohl als barrierefreie Eigentumswohnungen zur Selbstnutzung als auch zur Vermietung angeboten, so die Stadtverwaltung in der Mitteilung. „Ich freue mich auf ein weiteres Projekt in Donaueschingen, mit welchem wir – auch in schwierigeren Zeiten – die Belebung dieses Quartiers mit attraktivem Wohnraum maßgeblich mitgestalten dürfen“, wird Uwe Birk, Vorstand der DBA Deutsche Bauwert AG, zitiert.