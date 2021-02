Donaueschingen Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Wegen Corona-Ausbruch: Zweite Impfung in Mediclin-Seniorenresidenz muss auf mehrere Monate verschoben werden – das sorgt für Frust bei Angehörigen

Die erste Impfung lief reibungslos, jetzt stand in der Mediclin-Seniorenresidenz in Donaueschingen die zweite an. Dazu wird es jedoch vorerst nicht kommen. Ein Corona-Ausbruch hat das verhindert. Aber wie geht es jetzt weiter mit der Impfung?