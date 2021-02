Baar Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Wassermassen sorgen für Breg-Einstau: Hochwasser sorgt am Wolterdinger Rückhaltebecken für Alarm – Feuerwehr hat Damm gesetzt

Abermals gibt es Hochwasser-Alarm am Rückhaltebecken in Wolterdingen. Am Mittwochmorgen hat man dort mit dem Einstau begonnen und die Landstraße 180 hinein ins Bregtal wurde gesperrt. Wie lange soll das Wasser noch steigen?