Die vergangenen Monate waren für den Wald in der Region besonders harte. Im Februar stürmt Tief „Sabine“ über die Baar und richtet massive Schäden im Forst an. Während die Waldarbeiter bereits mit den Aufräumarbeiten beschäftigt sind, zieht Ende Februar erneut ein Unwetter auf. Sturmtief „Bianca“ wütet nur kurz, aber heftig. Im Wald bleiben abermals schwere Schäden.

Wohin mit dem ganzen Sturmholz?

„Nachdem die Orkane Anfang Februar eine große Menge Sturmholz im Schwarzwald-Baar-Kreis und darüber hinaus geworfen hatten, wurde es notwendig, die Holzmengen zu konservieren“, sagt Manfred Fünfgeld, Revierleiter des Donaueschinger Stadtwaldes.

Holz schnell aufarbeiten

Der Holzmarkt sei zusammengebrochen. Der Bedarf an Holz bei den Sägewerken sei schon mit Käferholz aus den beiden Vorjahren mehr als gedeckt. Erschwerend komme hinzu, dass im Februar die Zeit bis zum Flug der Borkenkäfer, ab März, sehr kurz sei. Die Corona-Krise sei zusätzlich keine Hilfe. Das Holz müsse nun schnell aufgearbeitet werden und aus dem Wald kommen.

Ist das nicht der Fall, leidet die Qualität: „Es geht kaputt, wenn es im Wald bleibt“, sagt Fünfgeld. Damit das nicht passiert, muss es mit Wasser beregnet werden. „So kann es zwei bis drei Jahre frisch gehalten und vor Käfer- und Pilzbefall geschützt werden.“

Bei der Kläranlage

„Eine Nasslagerfläche hatte sich schon vor 20 Jahren nach Orkan Lothar bewährt: Die Verbandskläranlage in Donaueschingen„, erklärt der Revierleiter. Eine große eingezäunte Fläche und die Donau ganz in der Nähe. Auch alle nötigen Genehmigungen lägen bereits vor.

Flächen hergerichtet

Daher habe man die Fläche hergerichtet und am 17. März rollten die ersten Langholzlaster an. „25.000 Festmeter können auf dieser Fläche beregnet werden.“ Gemeinsam mit dem Klärwerksteam habe man die Wasserentnahme aus der Donau optimiert und in den nächsten Tagen könne mit der Beregnung begonnen werden. Das Holz soll, wenn möglich, im Winter wieder an die Sägewerke verkauft werden.