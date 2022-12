von Hannah Schedler

Draußen ist es kalt, der Weihnachtsbaum steht in der Ecke, die restlichen Kekse werden gegessen, man erholt sich von Weihnachten und schaut auf Silvester: Zwischen den Jahren greifen viele Menschen nach Büchern und lesen. Schließlich liegen auch oft Bücher unter dem Tannenbaum. Die Donaueschinger Bücherei und heimische Buchhändler verraten ihre liebsten Büchertipps.

Das empfiehlt der Buchhändler

Der Roman „Transatlatik“ von Autor Volker Kutscher sei genau richtig für die Jahreswende. Der Krimi sei faszinierend, historisch gut recherchiert und mitreißend, sagt Klaus Beurer von der Morys-Buchhandlung. Bereits acht Bücher sind Teil seiner Reihe, welche die Grundlage für die Fernsehserie „Babylon Berlin“ lieferte. Der Roman spielt im Jahr 1937 und thematisiert neben Familienkonflikten die aufbrausenden Umstände der Gesellschaft.

Ferner nennt Beurer das Buch „Shorty“ von Jörg Maurer. Auf 464 Seiten muss Shorty die Welt retten. „Das Buch ist gut, die Sprache ist treffend und humorvoll“, so der Buchhändler.

Donaueschingen Welches Bier zu welchem Essen? Das rät Biersommelier Michael Huschens für Weihnachten und Silvester Das könnte Sie auch interessieren

Letztlich nennt er die Reihe „Der Traumpalast“ von Peter Brange. Die Bücher spielen im Berlin der Goldenen Zwanziger und erzählen von Freiheit, Aufbruch, einer Liebesgeschichte und von den Träumen des Films. „Peter Brange ist ein sehr guter Autor und beherrscht sein Metier.“ Die Reihe sei gut zu lesen, die Sprache herausragend, doch nie kitschig. „Einfach ein fulminanter Roman“, begründet Beurer seine Empfehlung.

Das empfiehlt die Buchhändlerin

Als ersten Tipp nennt Nathalie Schwind von der Buchhandlung Osiander „Zur See“ von Dörte Hansen. Das Buch mit 256 Seiten spielt auf verschiedenen Inseln und thematisiert das Leben der Familie Sander, inklusive Wandel, Aufbruch und Befreiung. „Das Buch ist einfach eine gute Familiengeschichte“, sagt die Buchhändlerin.

Ferner nennt sie den Roman „Königsmörder“ von Robert Harris. „Das ist ein sehr gut recherchierter, historischer Schmöker.“ Das Buch spielt in England des 17. Jahrhundert. Bürgerkrieg, pietistischer Fanatismus und Monarchie werden unter anderem thematisiert.

Zwei Passanten stöbern im Osiander nach Büchern. | Bild: Hannah Schedler

Die Buchhändlerin empfiehlt das neue Buch der amerikanischen Ex-First-Lady Michelle Obama: „Das Licht in uns.“ Sie findet: „Das Buch ist toll und gibt Halt in unsicheren Zeiten.“ Mut machende Geschichten und inspirierende Gedanken zeigen, wie Michelle Obama über Veränderung und Herausforderungen denkt: „Da sollte jeder mal reinschauen.“

Doch auch „Kummer aller Art“ von Mariana Lecky legt sie Bücherfreunden besonders nahe. „Das ist ein Herzenbuch. Es macht Spaß und regt zum Nachdenken an.“

Das empfehlen die Bibliothekarinnen

Christiane Lange empfiehlt den Roman „Feldpost“ von Mechthild Borrmann, erschienen 2022 im Verlag Droemer. „Ich habe dieses Buch gewählt, weil mir bereits die anderen Titel der Autorin, ‚Trümmerkind‘ und ‚Grenzgänger‘, sehr gut gefallen haben“, sagt die Leiterin der Stadtbibliothek Donaueschingen.

Das neue Buch der Autorin spiele in ihrer Heimatstadt Kassel, daher sei es für sie besonders lesenswert. Die Recherchen der Protagonisten würden nicht nur die tragische Geschichte einer großen, verbotenen Liebe, sondern auch die Schuld einer Liebenden und einen bitteren Verrat aufdecken.

In der Stadtbücherei Donaueschingen gehen die Bücher für die Jahreswende nicht aus. | Bild: Hannah Schedler

Des weiteren stehen auf ihrer Leseliste „Ombra“ von Hans-Josef Ortheil und „Brunnenstraße“ von Andrea Sawatzki.

Zahlen rund um das Lesen In Deutschland gibt es 27 Millionen Buchkäufer, so Statista. Im Jahr 2022 gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahre demnach 8,38 Millionen Personen, die täglich dazu kamen, ein Buch zur Hand zu nehmen. Fast 13 Millionen lesen einmal pro Woche. Den größten Anteil am Umsatz auf dem deutschen Buchmarkt machen Jahr für Jahr die Bücher des Segments Belletristik aus. Am beliebtesten bleiben Krimis und Thriller bei den Lesern. 8,8 Milliarden Euro Umsatz gab es im Buchmarkt vergangenes Jahr. Nur 786 Millionen Euro entfielen auf E-Books. 3,6 Millionen Menschen haben 2019 auch E-Books gekauft, das wirkte sich auf den Gesamtumsatz aber nur mit 5 Prozent aus. Die Corona-Pandemie hat 2020 allerdings zu einer rasanten Zunahme geführt: In den Wochen der Schließung der Buchhandlungen stieg der Umsatz mit E-Books um 43,5 Prozent. Als Leser zählen aber auch die 18 Millionen Fans von Hörbüchern in Deutschland.

St. Georgen Von Krimi bis Kinderbuch – von Büchern zum Kuscheln und Büchern zum Gruseln: Ein paar Buchtipps zum Verschenken oder selber Lesen Das könnte Sie auch interessieren

Marjana Jürck, empfiehlt den Roman „Die Ladenhüterin“ von Sayaka Murata, 2018 im Aufbau Verlag erschienen. „Es spricht immer für ein Buch, wenn man sich auch noch Jahre später an die Geschichte und die Protagnisten erinnern kann“, sagt die Bibliothekarin. Diese Satire kritisiere eine Gesellschaft, die das Anderssein nur schwer ertragen könne. „Kein einfaches Thema, aber spannend bis zur letzten Seite.“