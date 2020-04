Gleich in doppelter Weise war der Lions-Club in Sachen Masken-Spende unterwegs. Für das Altenheim St. Michael gab es 400 Schutzmasken und für die Sozialstation St. Elisabeth über 300 selbstgenähte Mund-Nasen-Masken.

Donaueschingen Wegen des Coronavirus: Ins Rathaus geht‘s nur noch mit Maske Das könnte Sie auch interessieren

Große Solidarität

Die filtrierende Halbmasken (FFP2) hatte Lions-Mitglied Niko Reith über einen seiner Kontakt organisiert. 400 Stück waren es an der Zahl. Eigentlich sollten diese ja auch an zwei Altenheime gespendet werden, doch auch dort ist aktuell die Solidarität groß. „Als ich Hüfingen angerufen habe, hat mir dort der Heimleiter Helmut Matt gesagt, dass er ausreichend versorgt ist und dass wenn jemand anderes nötiger braucht, wir doch lieber dort spenden sollen“, erklärt Reiht. Und beim Donaueschinger Altenheim St. Michael wurde Reith fündig. Dort konnte sich Dieter Münzer nicht nur über eine kurzfristige Hilfe durch die Maskenspende freuen, sondern auch über eine mittelfristige Unterstützung. Reith gab ihm die Daten zu seinem Kontakt weiter. „Das ist noch viel wertvoller für das Altenheim“, erklärt Reith.

Donaueschingen Ein kleiner Stand mit ganz viel Herz: Mund-Nasen-Masken werden an Bedürftige verschenkt Das könnte Sie auch interessieren

Bianca Beha, Leiterin der Sozialstation St. Elisabeth, nimmt von Wolfram Möllen die genähten Mund-Nasen-Masken entgegen. | Bild: Lionsclub

Selbst gemacht

Doch auch genäht wurde beim Lions-Club fleißig. „Es sind ein paar Mund-Nasen-Maksen zusammengekommen“, sagt der Lions-Club-Präsident Wolfram Möllen. Bei den „paar Masken“ handelt es sich dann allerdings doch über 300 Stück, die in Eigenregie genäht wurden. „Wir haben uns die Frage gestellt, wer entsprechend Bedarf hat“, sagt Möllen. Denn der Lions-Club wollte dort unterstützen, wo die Nachfrage nach den selbstgenähten Mund-Nasen-Masken am größten ist. So konnte sich Bianca Beha, Leiterin der Sozialstation St. Elisabeth, für ihr Team über eine entsprechende Spende freuen. Schließlich haben die Mitarbeiter ja auch täglich Kontakt zu älteren Menschen, die sie pflegen und die sie bei ganz alltäglichen Dingen unterstützen – wo es eben auch um körperliche Nähe geht und kaum der erforderliche Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.