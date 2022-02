Donaueschingen vor 2 Stunden

Was in Donaueschingen an der Fasnet bislang geplant ist

Im Jahr 2022 wird es keine digitale Fasnet wie 2021 geben. Zwar wird die Fasnet nicht wie in den Jahren zuvor ablaufen, allerdings ist in Donaueschingen schon ein bisschen was geplant. Und so sieht das aus.