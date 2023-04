Autoscheinwerfer in der Nacht. Kleine, leere Plastiktütchen, Alkoholflaschen sowie eine leere Packung Tilidin-Tabletten. Diese Hinweise auf Drogenpartys finden Passanten an der Grillhütte bei Wolterdingen. Das war vor einigen Wochen am Sonntagmorgen.

Jetzt antwortet Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge vom Polizeipräsidium Konstanz auf die Frage, ob in dieser Sache Ermittlungen laufen, oder vielleicht sogar schon Ergebnisse vorliegen. „Anhaltspunkte für Drogenpartys auf Grillplätzen in der Region Donaueschingen gibt es derzeit nicht“, lautet sein Fazit.

„Die aufgefundene Tablettenschachtel legt nahe, dass möglicherweise Tilidin-Tabletten, von wem auch immer, eingenommen wurden“, so Kluge. Die Einnahme von einem Arzt verschriebener Tabletten sei allerdings nicht strafbar. „Hinweise auf strafbare Handlungen haben sich dadurch nicht ergeben.“

Nicht selten werden die verschriebenen Tabletten aber auch als Rauschmittel missbraucht. Kleine Plastiktüten dienen häufig als Aufbewahrung für Marihuana.

Das Rauschmittel aus der Apotheke Tilidin ist ein synthetisches Opioid, das in der Regel als Schmerzmedikament Verwendung findet und ähnlich wirkt wie Morphin, nur nicht ganz so stark. In Szenekreisen wird dieser verschreibungspflichtige Wirkstoff aus der Apotheke gerne als Rauschmittel zweckentfremdet. Bekanntheit erlangte der Wirkstoff durch namenhafte Rapper, die Tilidin in ihren Texten angepriesen haben. Laut Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge fällt Tilidin unter das Betäubungsmittelgesetz mit Ausnahme der festen Form mit verzögerter Wirkungsfreigabe. Der unerlaubte Besitz, Erwerb, Verkauf, Ein- und Ausfuhr würden eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren nach sich ziehen. Tilidin sei als Schmerzmittel in der Rauschgiftszene verbreitet, insbesondere bei Personen, welche unter Entzugserscheinungen leiden, so Kluge weiter. In den vergangenen Monaten und Jahren tauche Tilidin bei polizeilichen Ermittlungen immer mal wieder auf. „Ein wachsendes Problem stellt es aber nicht dar.“

„Das Auffinden einer leeren Tablettenschachtel leitet nach unserem Dafürhalten keine Anhaltspunkte für eine Drogenparty ab“, bilanziert Kluge. Vergleichbare Fälle in der Region sind der Polizei ebenfalls nicht bekannt.

Lediglich Sachbeschädigungen und Umweltdelikte an Grillplätzen, wie zum Beispiel das Hinterlassen von Müll, würden gelegentlich vorkommen. In den vergangenen Jahren musste auch die Feuerwehr immer wieder zu Grillplätzen ausrücken.