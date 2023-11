Heidrun Janaschuk und ihr Mann René ärgern sich. Seit Monaten steht vor ihrer Haustüre in der Warenbergstraße ein Absperrschild, mitten auf der Straße, dort wo eins ein Wasserhydrant für die Feuerwehr in der Straße eingelassen war. Von hier aus wurde die Straße „Am Rundweg“ Anfang des Jahres aufgegraben, um die Wasserleitungen zu erneuern.

Das dauerte auch nicht lange, die Gräben wurden zugeschüttet und mit Schotter eingeebnet. Seither hat sich nichts mehr getan. Schotter und Dreck haben sich in der Zwischenzeit auf dem intakten Fahrbahnbelag verteilt. In den Schotterbereichen haben sich Schlaglöcher gebildet. Ein besonders tiefes Loch findet sich genau vor dem Haus der Janaschuks in der Wartenbergstraße.

Seit Monaten steht dieses Warnschild mitten in der Wartenbergstraße und markiert das Ende der Baustelle in der Straße Am Rundweg, wo im Frühjahr Wasserleitungen verlegt wurden. Bis heute wurden die Gräben nicht wieder ordentlich verschlossen. Kies und Dreck verteilen sich über der Fahrbahn. | Bild: Fröhlich, Jens

„Warum tut sich hier nichts?“, fragt sich Heidrun Janaschuk. Autos müssen ausweichen. Die Engstelle reicht gerade so für ein Fahrzeug. Lastwagen oder die Müllabfuhr müssen auf den Gehweg fahren, um das Hindernis nicht zu streifen. Einmal sei das Schild schon umgefahren worden. Es sei eine gefährliche Situation. Auch das tiefe Schlagloch selbst an dieser Stelle sei ein Gefahr.

Und sie sorgen sich um ihren neuen Zaun, den sie vor einem Jahr für mehrere Tausend Euro haben bauen lassen, etwa wenn Schotter oder Dreck unter dem Druck von Autoreifen an das Metall geschleudert werden. „Oder im Winter durch den Winterdienst“, sagt René Janaschuk.

Und wenn es zu einem Schaden kommen sollte, wer sei dann verantwortlich? Außerdem bezweifeln sie, dass hier überhaupt geräumt werden kann. Antworten auf ihre Fragen brachte auch eine Anfrage bei der Verwaltung nicht zutage.

Gute Nachricht aus dem Rathaus

Doch jetzt lichtet sich der Nebel. Auf SÜDKURIER-Nachfrage antwortet Verwaltungssprecherin Beatrix Grüninger: „Im Rahmen der durchgeführten Erneuerung der Wasserleitung hat der Straßenbelag im Rundweg – aufgrund seines schlechten Zustands – stark gelitten, so dass nun die komplette Straßenoberfläche erneuert werden muss.“

Und es kommt noch besser. Wer denkt, dass sich dieser Schritt lange hinziehen wird, hat sich getäuscht. Die mit der Erneuerung der Wasserleitung beauftragte Baufirma habe die Asphaltsanierung nicht übernehmen können, so die Sprecherin. „Deshalb musste zuerst eine entsprechende Baufirma für die Sanierung des Straßenbelags ‚Am Rundweg‘ gefunden werden.“

In der Straße Am Rundweg das selbe Bild: Die Wunden der Bauarbeiten im Frühjahr 2023 sind noch immer nicht ordentlich verschlossen. Kies und Drecke verteilen sich auf der Fahrbahn. | Bild: Fröhlich, Jens

Das ist der Verwaltung auch gelungen und ein Ende der Baustellenzeit rück schnell näher, wie Beatrix Grüninger mitteilt: „Vorgesehen ist, dass in den kommenden Tagen mit der Asphaltsanierung begonnen wird. Sofern das Wetter mitspielt, wird die Baumaßnahme rund eine Woche dauern.“

Die Bedenken vor dem nahenden Winter sind damit vom Tisch gefegt. Und noch eine Sorge kann die Sprecherin dem Ehepaar nehmen: „Die Löschwasserversorgung ist über andere Hydranten sichergestellt.“