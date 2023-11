Mareke Tschan wurde nicht als Baby oder Kleinkind getauft. Sie hat sich erst mit 14 Jahren taufen lassen. Das sei kurz vor der Konfirmation und aus eigener Entscheidung zum Glauben erfolgt.

Den Glaube hat sie in der evangelischen Kirche in Donaueschingen gefunden. Schließlich ist sie auch in Donaueschingen geboren und aufgewachsen. „In dem Alter habe ich mich dann das erste Mal intensiver mit meinem Glauben beschäftigt“, blickt die 22-Jährige zurück.

Heute sind Kirche, Gott, Taufe und Abendmahl womöglich nicht die erste Begriffe, die man mit einer jungen Frau in Verbindung bringt. Doch für Mareke Tschan schon. Sie lebt für die Kirche und ihre Donaueschinger Gemeinde. Doch wie findet man als junger Mensch zum Glauben – insbesondere in einer Zeit von Schnelligkeit und Unverbindlichkeit?

Dabei sei der Weg zu Gott nicht immer linear gewesen. „Mein Glaube hat sich mit der Zeit immer weiterentwickelt und wurde immer intensiver“, sagt die 22-Jährige. Dazu würden aber auch bei ihr immer wieder Zweifel gehören. Zweifel, die ihre Beziehung zu Gott auch stärker machten.

Starker Halt in Wechsel und Krisen

In einer Welt von Schnelligkeit, Wechsel und Krisen gebe ihr der Glaube einen starken Halt im Leben, wie sie sagt. Ferner würde er helfen, auch Schwierigkeiten zu bewältigen. „Bei Gott fühle ich mich einfach geborgen.“ Ganz nach dem sehr bekannten 23. Psalm: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“

Studium im letzten Semester

Für Tschan ist der Glaube auch eine Berufung. Denn die Kirche spiele eine sehr große Rolle in ihrem Leben. Aus dem Ehrenamt, welches sie gerne und intensiv in der Donaueschinger Kirchengemeinde ausübt, habe sich auch ihr Berufswunsch entwickelt: „Ich möchte als Diakonin in der Kirche arbeiten.“ Deshalb studiert sie auch Religionspädagogik/Gemeindediakonie an der Evangelischen Hochschule Freiburg. Aktuell ist sie auch schon im letzte Semester.

Die Donaueschinger Christuskirche ist für Mareke Tschan ein Ort der kirchlichen Gemeinschaft. | Bild: Mareke Tschan

Tschans Glauben ist ein moderner Glauben. „Ich glaube an einen Gott, der alle Menschen liebt, egal welche Herkunft, Sexualität oder welches Geschlecht sie haben.“ Gott sei für sie Liebe. Liebe für alle Menschen. Deshalb sei auch ihr Ziel, „dass sich alle Menschen in der Kirche willkommen fühlen können“.

Ob sie schon eine besondere Erfahrung mit Gott hatte? Nein, ein besonderes Ereignis habe es nicht gegeben. Ihre Inspiration seinen die Menschen in der Gemeinde und der Kirche. Diese hätten sie in ihrem Glauben und in ihrer Beziehung zur Kirche sehr stark geprägt. „Durch diese Personen habe ich für mich gemerkt, dass ich auch in der Kirche arbeiten möchte“, sagt die Christin.

Mehrmals in der Woche in der Kirche

Die Arbeit mit Menschen bedeute ihr sehr viel. „Ich bin sehr dankbar darüber, dass ich Menschen ein Stück auf ihrem Lebens- und Glaubensweg begleiten kann.“ Ihre Freunde an der Arbeit mit Menschen ist auch daran zu erkennen, dass sie bereits jetzt vier- bis fünfmal in der Woche in Kirche oder Gemeinde präsent ist.

Zudem ist sie auch ehrenamtlich etwa in der Konfirmandenarbeit oder in der Kinder- und Jugendarbeit tätig und thematisiert mit jungen Menschen die Bedeutung von Glauben und Gott. Schließlich hat die 22-Jährige selbst ihren Glauben in jener Zeit gefunden. Ferner gehört sie auch dem Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Donaueschingen und der Bezirkssynode des Kirchenbezirks Villingen an.

Sonntagsgottesdienst ist Pflicht

Eine wichtige Rolle spielt für Tschan auch das Singen in der Kantorei oder das Flötenspielen im Flötenkreis. „In meiner Gottesbeziehung geht sehr viel über die Kirchenmusik. Singen und Orgelspielen bringt mich Gott näher.“ Auch der Gottesdienst am Sonntag sei für sie eine Pflicht. „Ich gehe fast jeden Sonntag in den Gottesdienst“, so die Donaueschingerin. Denn der Glaube bietet ihr Halt.