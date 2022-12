Die Mall GmbH blickt trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf ein gutes Jahr zurück. Geschäftsführer Christoph Schulze Wischeler nannte in einer Mitteilung der Firma ein Umsatzwachstum der Gruppe im Jahr 2022 von neun Prozent auf jetzt 106 Millionen Euro bei gleichen Verkaufsmengen.

Die Umsatzsteigerung sei vor allem durch eine Preiserhöhung zustande gekommen, die wegen der deutlich gestiegenen Beschaffungs- und Transportkosten im laufenden Geschäftsjahr notwendig geworden war.

Abhängig von der allgemeinen Konjunktur

Der Bereich Regenwasser entwickelt sich aufgrund des Klimawandels und des gestiegenen Bewusstseins für den Wert der Ressource Regenwasser weiterhin gut. “Dürre und Starkregenereignisse erfordern neue Ansätze, für die Mall wichtige Lösungsbausteine liefert“, so Schulze Wischeler. Aber auch die anderen Produktgruppen des Unternehmens wachsen proportional. Fürs neue Jahr ist er verhalten zuversichtlich und betonte, dass die weitere Entwicklung von der bauwirtschaftlichen und der generellen konjunkturellen Entwicklung abhängt.

Ehrungen und Verabschiedungen 10 Jahre Betriebszugehörigkeit: Dominic Gantert, Angelika Scherzinger, Andreas Reichstein, Harald Schaber; 20 Jahre Betriebszugehörigkeit: Carsten Schmid, Sinan Coban; 30 Jahre Betriebszugehörigkeit: Birgit Hartmann, Stephan Klemens, Marlies Sontheimer, Hannes Baumgärtel; 40 Jahre Betriebszugehörigkeit: Bernhard Maier, Werner Wiehl; Verabschiedungen: Ulrike Reichmann, Michael Ummenhofer.

Mall investiert weiterhin in die Modernisierung und Erweiterung sämtlicher Standorte: So wurde in diesem Jahr eine neue Mischanlage in Haslach (Kinzigtal) fertiggestellt und in Asten (in der Nähe von Linz) wurden die Lagerflächen erweitert. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Umweltschutzmaßnahmen wie in Pelletheizungen und Photovoltaik-Anlagen.

Die in Pfohren ansässige Firma beschäftigt in der Gruppe 500 Mitarbeiter und zählt zu den europäischen Marktführern in den Bereichen Entwässerung von Regenwasser und Abwasser. Das Lieferprogramm umfasst Produkte für die Regenwasserbewirtschaftung, Benzin- und Fettabscheider, Kläranlagen sowie Anlagen der Pumpen- und Anlagentechnik. Zudem liefert Mall Behälter zur Lagerung von Holzpellets und Hackschnitzeln.