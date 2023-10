Wir leben in einer Zeit der Krisen, der Zunahme von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit. Jugendliche hätten es immer schwerer, sich in einer Welt der Informationsflut, Falschinformationen und demagogischen Social-Media Kanälen zurecht zu finden, sagt Steffen Helbig. Er ist Sozialarbeiter am Fürstenberg-Gymnasium. Eine Aufgabe, die mit dem Programm „Respekt Coaches“ verbunden ist. Und sich nicht nur auf das Donaueschinger Gymnasium beschränkt.

Zwei Sozialarbeiter im Team

Die Caritas als Träger installierte 2022 einen Respekt Coach im Schulverbund Blumberg und am Fürstenberg Gymnasium Donaueschingen. Steffen Helbig, der seit Jahren in verschiedenen Projekten Jugendliche in der Region betreut, übernahm diese Position und arbeitet zusammen mit den Kollegien der Schulen an der Umsetzung des Programms.

Am Fürstenberg Gymnasium geschieht das in enger Kooperation mit der Sozialarbeiterin Tina Eckerle. Helbig ist verantwortlich für Demokratieförderung und Extremismusprävention im Klassenverband. Noch. Denn das vom Bund finanzierte Programm soll Ende des Jahres auslaufen.

Berliner Theatergruppe zu Besuch

Prägende Erfahrungen vermittelte der Respekt-Trainer in diesem Jahr. Im Februar war eine Theatergruppe aus Berlin vor Ort, die Themen wie Mobbing, Fremdenfeindlichkeit und Klassenzusammenhalt den verschiedenen Jahrgangsstufen darstellerisch vorgetragen haben. „Die Resonanz bei den Schülern und im Kollegium war sehr gut und die Themen sind anschließend in den Klassen weiterbearbeitet worden“, so Helbig.

Im Rahmen der schulischen Präventionsarbeit inszenierte das Berliner Theater-Ensemble „Radiks“ im März 2023 für die Klassenstufen sechs und neun zwei Theaterstücke. | Bild: Steffen Helbig

Schüler führen Mitschüler durch Ausstellung

Im März folgte der „Z/weite Blick“, eine Wanderausstellung über Jugendkulturen und Diskriminierungen. Ein Impulsgeber, die Ambivalenzen in Jugendkulturen kennenzulernen und den eigenen Blick zu erweitern. Um die Akzeptanz bei den Schülern zu erhöhen, wurden im Vorfeld Schüler ausgebildet, die als Betreuer ihre Mitschüler durch die Ausstellung führten. Viele der in der Ausstellung gezeigten Themen wurden im Schulalltag nachbesprochen.

Daneben wird Helbig immer wieder von Lehrern und Schülern angesprochen, um aktuelle Themen gemeinsam zu bearbeiten. „Diese Methoden sind vor allem Workshops und Veranstaltungen zu speziellen Themen, die von mir selbst oder von externen Partnern angeboten werden“, erläutert Helbig.

Ein bundesweites Programm: die Respekt Coaches Das bundesweite Präventionsprogramm Respekt Coaches wurde 2021 von den Jugendmigrationsdiensten (JMD) im Auftrag des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, mit verschiedenen Partnern begonnen, damit junge Menschen lernen unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren, Position zu beziehen und zu argumentieren. Ziel ist vor allem eine Primärprävention gegen jede Form von Extremismus, Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Der Alltag junger Menschen spielt sich überwiegend in der Schule ab. Daher ist Schule der zentrale Ort für eine erfolgreicher Präventionsarbeit. Bundesweit sind an die 500 Respekt Coaches im Einsatz. Ende des Jahres wird das Programm nach derzeitigem Stand eingestellt.

Lob finden Projekt und Macher bei Schulleiter Mario Mosbacher. Schule habe heute und in Zukunft große gesellschaftliche Aufgaben zu lösen. Themen wie Zusammenarbeit, Integration und Demokratieentwicklung als gesellschaftlicher Auftrag ließen sich nur noch im multiprofessionellen Team bearbeiten. „Von daher wäre die Beendigung des Bundesprogramms ein großer Verlust in der pädagogischen Arbeit am Gymnasium.“ Abgesehen davon sei dabei auch der Verlust eines hochanerkannten Kollegen Stefan zu zu beklagen.

Diese Mitteilung löste natürlich großen Unmut und Enttäuschung aus. Besonders bei den Schülern, sowohl am Fürstenberg Gymnasium wie auch im Schulverbund Blumberg, die das Programm gut angenommen haben. Für Helbig bedeutet es persönlich eine herbe Enttäuschung das Projekt aufgeben zu müssen und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Tina Eckerle und den Kollegien zu verlieren.

Für die nächsten Wochen hat Helbig noch Workshops zu den Themen Rassismus und kritisch Leben im Angebot. Für 2024 waren schon neue Themen geplant, die nun wohl ausfallen werden.

Auch Tina Eckerle ist enttäuscht

Enttäuscht über die Entwicklung zeigt sich auch Tina Eckerle. Das Programm gehöre in die Zeit. „Es sind noch nicht alle Lockdown-Phasen verarbeitet. Geboten wären Programme, die vor allem das Reden, Eigenständigkeit und persönliche Entwicklung fördern.“

Das Programm war ursprünglich bis Ende 2024 geplant. Umso überraschender war daher im Sommer der Bescheid vom Bundesministerium, dass das Programm zum Dezember 2023 vorzeitig beendet wird.

Das sagt das Ministerium

Eine Sprecherin des Ministeriums begründet die Einstellung des Programms auf Nachfrage mit den strikten Kürzungsvorgaben. Insbesondere für die gesetzliche Leistung Elterngeld müssten Ressourcen erbracht werden. Das Modellprogramm Respekt Coaches habe gute Erfolge gezeigt. Das gewonnene Know-how werde nun Schritt für Schritt weiter in die Schulen verlagert und somit in den Kompetenzbereich der Länder überführt.