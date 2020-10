von sk/pm

Das ursprünglich für den 26. und 27. Juni 2021 geplante Donauquellfest wird um ein Jahr auf den Sommer 2022 verschoben. Hierauf verständigten sich die Stadtverwaltung Donaueschingen und die Fürstenberg-Brauerei nach intensiver Beratschlagung hinsichtlich der Gegebenheiten aufgrund der Corona-Pandemie.

Planung steht auf wackligen Beinen

Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei unter anderem die weiterhin fehlende Planungssicherheit, informiert die Stadt in einer Pressemitteilung. Üblicherweise würden bereits im Herbst die detaillierten organisatorischen Vorbereitungen beginnen. „Auch wenn sich das Infektionsgeschehen bis in ein paar Monaten verlangsamen sollte, ist die Planung einer Großveranstaltung, die zuletzt mehrere Tausend Besucher pro Tag begeistern konnte, doch immer noch mit erheblichen Risiken verbunden“, wird Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly zitiert.

„Wir wollen mit unserer eigenen Veranstaltung nicht in Konkurrenz treten mit den zahlreichen Vereinsfesten und Jubiläen, deren Vorbereitungen für 2021 schon begonnen haben.“ Georg Schwende, Geschäftsführer der Fürstenberg-Brauerei

Viele kleinere und größere Veranstaltungen mussten auf das kommende Jahr verschoben werden. Unabhängig von der weiteren Entwicklung sei es Fürstenberg-Geschäftsführer Georg Schwende wichtig, gerade jetzt den übrigen Veranstaltern ein positives Signal zu senden: „Wir wollen mit unserer eigenen Veranstaltung nicht in Konkurrenz treten mit den zahlreichen Vereinsfesten und Jubiläen, deren Vorbereitungen für 2021 schon begonnen haben. Die Organisatoren benötigen jegliche Unterstützung, deshalb befürworte ich die Entscheidung, das Donauquellfest auf 2022 zu verschieben.“

Fußball beeinflusst die Entscheidung

Auch die Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft auf 2021 habe bei den Überlegungen eine Rolle gespielt. Ursprünglich hatte man sich laut der Mitteilung auf einen zweijährigen Turnus verständigt – immer in den Jahren, in welchen kein großes Fußballturnier im Sommer stattfindet. Im kommenden Juni käme es nun zur Terminkollision. „Aufgrund der Winter-WM im darauffolgenden Jahr birgt eine Verschiebung auf 2022 dieses Risiko nicht. Über den künftigen Turnus werden wir uns dann zu gegebener Zeit Gedanken machen“, zeigt Tourismus-Amtsleiter Andreas Haller auf.

Neuigkeiten gibt es unterdessen auch in Sachen Donaueschinger Stadtgeschichten: Die Multimedia-Show, die als eine der ersten größeren Veranstaltungen am ursprünglichen Termin im April abgesagt werden musste, wird auf Oktober 2021 verschoben. Zunächst waren die Stadtgeschichten für Januar 2021 neu terminiert worden. Da aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Verordnung eine angemessene Durchführung der Veranstaltung bis dahin nicht realistisch sei, wurden die beiden Shows nun für Samstag, 30. Oktober 2021, um 19 Uhr und Sonntag, 31. Oktober 2021, um 16 Uhr neu terminiert. Bereits erworbene Karten behalten weiterhin ihre Gültigkeit, so die Stadt.